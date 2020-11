Coronavirus Lombardia: contagi e ricoveri di sabato 14 novembre

467 contro i 623 di ieri. Questo il dato delle ultime 24 ore in merito ai nuovi positivi in provincia di Brescia. A livello regionale, i nuovi positivi toccano quota 8.129, sensibilmente inferiori rispetto ai 10.634 di ieri. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore però sono stati 35.550 contro i 55.636, dunque è ben più significativo considerare il rapporto tra tamponi e nuovi positivi, rapporto che oggi sale al 22,8% contro il 19,1% di ieri. Come sempre, il dato circa il numero di tamponi non è scalato su base provinciale. In terapia intensiva, a livello ragionale ci sono altri 16 posti occupati, ieri erano stati 19.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 35.550, totale complessivo: 3.511.792

i nuovi casi positivi: 8.129 (di cui 413 ‘debolmente positivi’ e 100 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 137.255 (+2.961), di cui 7.591 dimessi e 129.664 guariti

in terapia intensiva: 817 (+16)

i ricoverati non in terapia intensiva: 7.621 (+302)

i decessi, totale complessivo: 19.186 (+158)

I nuovi casi per provincia: