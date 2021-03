Covid, anziani di 80 anni costretti a fare 40 km per il vaccino: "La situazione è inaccettabile"

Succede a Sabbio Chiese dove i cittadini ultra ottantenni sono stati convocati al punto vaccinale di Sarezzo. La lettera del sindaco, Onorio Luscia, al presidente della Regione per chiedere una rimodulazione delle convocazioni

"Voglio evidenziare l'inaccettabile, grave e ingiustificato disservizio che i miei concittadini ultra ottantenni stanno vivendo in questi giorni" inizia così la lettera che il sindaco di Sabbio Chiese, Onorio Luscia, ha inviato nei giorni scorsi al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e al vicepresidente Letizia Moratti per segnalare quanto sta accadendo nel suo comune.

A seguito dell'adesione alla campagna vaccinale anti Covid, numerosi anziani si sono visti recapitare convocazioni presso il punto vaccinale di Sarezzo in Valle Trompia, distante circa 40 chilometri e senza collegamenti diretti.

"Ritengo inaccettabile tale convocazione - scrive il primo cittadino - che se disattesa non consentirebbe neppure il mantenimento in priorità nell'assegnazione al punto vaccinale di Gavardo, anche se, vista la morfologia del territirio valsabbino, il naturale e ovvio luogo delle vaccinazioni per i miei concittadini è fuor di ogni dubbio la sede territoriale Asst di Nozza".

"I nostri anziani - aggiunge - sin dal mese di febbraio, hanno aderito con sollecitudine alla campagna vaccinale, confidando in una pronta comunicazione, che non vi è stata se non dopo settimane di attesa e, quando pervenuta, ha generato incredulità e rabbia".

Il sindaco ha dunque chiesto agli enti preposti una rimodulazione urgente delle convocazioni di tutti i residenti presso i punti vaccinali più prossimi al territorio. "Non posso accettare la situazione che si è creata - conclude - per gravi carenze organizzative e gestionali, pur consapevole della complessità delle operazioni di pianificazione e di raccordo territoriale". Luscia auspica, per il prossimo futuro, un'organizzazione meno centralizzata che veda il diretto coinvolgimento delle amministrazioni comunali, più vicine alle reali esigenze delle persone.