Comune in zona rossa, controlli rigidissimi: elicottero sopra case e supermercati

A Castrezzato controlli anche in elicottero per garantire il rispetto dell'ordinanza regionale che, da mercoledì alle 18, vede il comune bresciano in zona rossa.

Lo aveva già anticipato il sindaco, Giovanni Aldi, nel corso di un'intervista a BresciaToday, spiegando che oltre ai controlli eseguiti a terra dalle forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia Locale, Guardia di Finanza) sarebbero state attuate verifiche sul territorio anche da parte di elicotteri in uso alle Forze di Polizia.

In un'apposita seduta del Comitato provinciale per la sicurezza, svoltasi mercoledì mattina, infatti, è stato messo a punto un piano di vigilanza rafforzato per evidenziare eventuali violazioni delle normative anti Covid.

I controlli vengono effettuati anche nel resto della provincia, al fine di verificare la presenza di eventuali cittadini di Castrezzato fuori dal proprio comune di residenza.

La Prefettura ha messo a disposizione del sindaco un "vademecum" relativo alle attività sospese e a quelle che, invece, si possono svolgere in deroga all'ordinanza regionale previa autocertificazione, che i cittadini potranno consultare sul sito del Comune.