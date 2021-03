Festa privata, drink fuori dai bar e picnic: valanga di multe nel weekend

Il conto avrebbe abbondantemente superato le 150 multe nel fine settimana, di cui più di 80 soltanto domenica: sono i numeri della Polizia Locale di Brescia intervenuta con uomini e mezzi per garantire il rispetto non solo delle norme previste dal nuovo Dpcm e dall'ultima ordinanza regionale, ma anche per le nuove ordinanze firmate dal sindaco Emilio Del Bono, tra cui quella che vieta il consumo di cibi e bevande in strada (per evitare assembramenti).

Festa privata per guardare Sanremo

Di tutto un po', tra gli interventi degli agenti. Sabato sera in Vicolo delle Stelle (zona centrale della città) è stata interrotta una festa in una casa privata: in tutto 7 ragazzi tra i 20 e i 30 anni che si erano ritrovati per fare bisboccia, guardando la finalissima di Sanremo. Circostanza vietata, ricordiamo: niente visite a parenti e amici fino a nuovo ordine, salvo casi di salute, urgenza o necessità.

Un bivacco abusivo in pieno centro

Sono stati tutti multati, nessuno escluso: anche la padrona di casa. Pioggia di multe anche nella zona del castello: almeno 25 le sanzioni elevate per bivacchi e pic-nic abusivi. A proposito di bivacchi: sabato sera sono stati tutti identificati (e multati) i circa 20 ragazzi (anche minorenni) che si erano seduti in Piazza Bruno Boni, violando l'ordinanza del sindaco. Tra di loro anche residenti fuori Comune, e quindi altre multe: ma pure una denuncia per possesso di hashish.

Non da meno i controlli nei parchi, nei bar, ristoranti e locali pubblici: in zona arancione, ricordiamo, è consentito solo l'asporto o la consegna a domicilio. E in centro storico a Brescia, sabato e domenica, è vietato il consumo su aree pubbliche. In tal senso, nella sola giornata di domenica, sono state elevate altre 60 multe.