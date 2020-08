Coronavirus, allarme contagi di ritorno: 7 ragazze positive dopo una vacanza

Sono sette in totale i nuovi casi di positività al coronavirus per la comitiva di ragazze bresciane rientrate da una vacanza sull'isola di Pag, in Croazia: a seguito di primo tampone positivo lo screening è stato esteso a tutto il gruppetto che aveva riempito il pullman partito dalla nostra provincia e diretto nella celebre isola croata, molto frequentata da giovani per via delle spiagge, discoteche e vita notturna.

La buona notizia è che stanno tutte bene, asintomatiche o con sintomi lievi, ma comunque in isolamento: così prevede il “Protocollo Covid” stilato da Regione Lombardia e autorità sanitarie, con il coordinamento di Ats. L'isolamento fiduciario è stato esteso a tutti i loro contatti recenti, oltre che ai familiari: lo screening proseguirà con ulteriori test e tamponi. Su questa linea l'ipotesi di tamponi e quarantena per chi rientra dall'estero, almeno da certi Paesi.

Coronavirus in Lombardia

Degli oltre 400 nuovi casi italiani, nelle ultime 24 ore, solo 68 sono in Lombardia: di questi 9 sono considerati “debolmente positivi” e 10 invece sono emersi a seguito di screening con test sierologico. Aumentano purtroppo i ricoveri in ospedale: in tutto 11, di cui uno in terapia intensiva (170 il totale: 160 in buone condizioni, 10 in terapia intensiva). Nessun decesso, per il quarto giorno consecutivo.

I dati per provincia

Dei 68 nuovi casi di Covid-19, se ne contano 21 a Milano (di cui 12 in città) e ben 14 a Brescia, la seconda provincia più colpita a causa dei contagi di rientro citati poche righe fa ma anche di un nuovo focolaio a Torbole Casaglia; seguono le province di Mantova con 10 contagi, Monza e Brianza e Varese con 6, Como con 3, Bergamo con 2, Cremona, Lecco, Pavia e Sondrio con un solo contagio, nessun nuovo caso a Lodi.

Focolaio a Torbole Casaglia

E' proprio il Comune di Torbole Casaglia a segnalare il nuovo focolaio: sono 6 le persone ad oggi contagiate, e 11 quelle poste in isolamento. “E' un focolaio familiare circoscritto e contestuale al nucleo, derivante dal rientro di parenti da Londra – fa sapere il Comune – Sono tutti a casa in isolamento obbligatorio e le loro condizioni non sono gravi, la situazione è sottoposta a sorveglianza sanitaria. Le persone entrate in contatto con i positivi al coronavirus saranno contattate”.