Contagi e isolamenti: nelle scuole bresciane 836 studenti in quarantena

Quasi un migliaio di persone tra studenti e operatori sono attualmente in quarantena in provincia di Brescia perché venuti a contatto con un positivo al Covid in ambiente scolastico: sono questi i numeri resi noti dalle autorità sanitarie e aggiornati al 3 ottobre scorso. Nello specifico, si tratta di 836 ragazzi dalle materne e alle superiori e di 39 operatori scolastici di vario genere (per capirci: dagli insegnanti ai bidelli). La stragrande maggioranza degli isolamenti è in città, quasi 600 studenti.

Quanti e quali studenti sono in quarantena

Gli alunni in quarantena sono suddivisi tra i bimbi che frequentano la materna (10 classi, totale circa 200 alunni), i bambini delle scuole elementari (14 classi, circa 270 studenti) e i ragazzi delle scuole medie (10 classi, circa 220 studenti) e delle scuole superiori (6 classi e meno di 150 studenti in quarantena).

Dai numeri sembra emergere, anche in ambito scolastico, il primo effetto delle vaccinazioni: dove non c'è possibilità almeno in parte di immunizzarsi il virus corre più veloce. L'effetto si vede anche nei contagi giornalieri: dei 69 positivi delle ultime 24 ore circa la metà aveva meno di 18 anni e non è stato vaccinato.