Il coronavirus torna a diffondersi nelle scuole: tre classi in isolamento

Altre classi in quarantena in provincia di Brescia: casi di coronavirus a Capo di Ponte, Cividate Camuno e Gussago

Nuovi contagi nelle scuole bresciane, a pochi giorni dalla riapertura. Solo dall'inizio di questa settimana si segnalano altre tre classi in quarantena, due in Valle Camonica e una a Gussago, a seguito di positività al Covid riscontrate tra gli alunni. Lo scrive il Giornale di Brescia.

Contagi a scuola in Valle Camonica

Da lunedì sono in isolamento due classi delle scuole medie di Capo di Ponte e Cividate Camuno: nei rispettivi istituti due studenti sono infatti risultati positivi al tampone. Da qui la scelta obbligata di un repentino ritorno alla didattica a distanza.

Dal rientro in classe ci sono stati casi positivi (e quindi classi in quarantena) anche ad Artogne, Bienno, Breno, Darfo Boario Terme, Malonno e Vezza d'Oglio. La circostanza confermerebbe il “caso Valcamonica”: ovvero un rallentamento nella discesa dei contagi in diversi paesi della valle.

In ultimo, un'altra classe in quarantena alle scuole medie di Gussago dopo la positività accertata di una studentessa. E' la terza in pochi giorni, tutte classi diverse (e tutte ragazzine), ma nello stesso istituto.