Covid: a Brescia 18 positivi e un morto, i nuovi contagi Comune per Comune

Sono 142 i nuovi positivi in Lombardia, con 6 decessi: in provincia di Brescia 18 contagi e un morto

Più basso di così (forse) non si può andare: almeno fino a quando la copertura vaccinale non avrà raggiunto l'immunità di gregge, o sarà arrivata davvero l'estate. Potrebbe essere questo il motivo per cui ormai da giorni, quasi una settimana, la curva del contagio bresciana si è stabilizzata, appiattita: sono solo 18 i positivi nelle ultime 24 ore, ma 350 su base settimanale, con una media di 50 nuovi casi al giorno, che sui sette giorni è tale e quale (domenica era -2,%, sabato +4,1%) e cala del 2% sui sette giorni precedenti. L'incidenza, calcolata su 1,266 milioni di residenti, si attesta a quota 28 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Primo segnale di appiattimento della curva anche in Lombardia, dopo settimane di calo costante, salvo rare interruzioni: 142 positivi in 24 ore, 2.611 negli ultimi sette giorni con una media di 373 nuovi casi al giorno, in crescita dello 0,3% sui sette giorni (domenica era -3,6%, sabato -6,3%) e in calo del 3,3% sui sette giorni precedenti.

La situazione: ricoveri e decessi

Buone notizie dagli ospedali: per la prima volta dallo scorso anno, dai primi dell'autunno, sono meno di un migliaio i pazienti Covid ricoverati in Lombardia. In tutto sono 966, per la precisione: 799 nei reparti ordinari e 167 (il 17,29%) in gravi condizioni in terapia intensiva. La triste conta dei decessi si aggiorna di altre 6 croci, che portano il totale lombardo a quota 33.675 (più tutti quelli che sono sfuggiti alle statistiche). Un solo morto Covid in provincia di Brescia, una donna di 65 anni che abitava a Collio: sono 5 i decessi per coronavirus nella settimana appena conclusa (dal 31 maggio al 6 giugno), quasi tre volte meno che i 13 morti della settimana precedente.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in appena 13 Comuni. Nel dettaglio:

3 a Breno,

2 a Esine, Leno, Lumezzane,

1 a Brescia, Ceto, Darfo Boario Terme, Iseo, Nave, Pavone Mella, Pompiano, Villa Carcina, Vestone.

I Comuni Covid-free

Questo è l'elenco aggiornato dei Comuni Covid-free, ovvero quelli dove non si registrano nuovi casi da almeno 28 giorni:

Acquafredda, Anfo, Barghe, Borno, Brandico, Capovalle, Castelcovati, Casto, Cevo, Cimbergo, Gargnano, Irma, Lavevnone, Limone, Magasa, Malegno, Monno, Paisco Loveno, Paitone, Pertica Bassa, Provaglio Valsabbia, Sale Marasino, Soiano, Temù, Tremosine, Valvestino, Verolanuova, Villachiara, Vione, Zone.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni