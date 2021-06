Coronavirus, nel Bresciano 56 casi in 24 ore: i contagi Comune per Comune

Sono 359 i nuovi positivi in Lombardia, con 16 decessi: in provincia di Brescia 56 contagiati

Un altro passo avanti verso il ritorno alla normalità: sarà operativo da lunedì 7 giugno il coprifuoco posticipato a mezzanotte. E in teoria dalla prossima settimana – dal 14 – anche la Lombardia sarà in zona bianca. I numeri ci sono, eccome: 56 i positivi in provincia di Brescia, 348 negli ultimi sette giorni con una media di 50 nuovi casi al giorno; in calo del 2% sui sette giorni ma in crescita del 2% sui sette giorni precedenti. L'incidenza, calcolata su 1,266 milioni di residenti, si attesta a quota 27 nuovi casi per 100mila abitanti in sette giorni (la soglia da zona bianca è 50).

Covid in Lombardia: la situazione

Nella settimana dal 31 maggio al 6 giugno i 348 contagi totali equivalgono al 16,35% in meno rispetto ai 416 della settimana precedente: va ancora meglio in Lombardia, dove i 2.601 contagi della settimana appena conclusa valgono il 33,3% in meno rispetto ai 3.898 della settimana dal 24 al 30 maggio. Per la cronaca, sono 359 i nuovi positivi in Lombardia: 2.601 in sette giorni con una media di 372 contagi al giorno, in calo del 3,6% sui sette giorni e del 9,7% sui sette giorni precedenti.

La triste conta dei decessi si aggiorna di altre 16 croci, che portano il totale a 33.669. Sul fronte ospedaliero, i pazienti Covid ricoverati nelle strutture della Lombardia sono esattamente 1.000, di cui 167 (il 16,7%) in gravi condizioni in terapia intensiva. Al picco della terza (e ultima, si spera) ondata erano quasi 8mila i pazienti Covid negli ospedali lombardi.

I Comuni Covid-free in provincia di Brescia

Come riporta il Giornale di Brescia, la lista dei Comuni bresciani “Covid-free”, ovvero dove non si registrano nuovi casi da almeno 28 giorni consecutivi, si allunga con le new entry di Castelcovati, Malegno e Temù. Questi tutti gli altri: Acquafredda, Anfo, Barghe, Borno Brandico, Capovalle, Casto, Cevo, Cimbergo, Gargnano, Irma, Lavenone, Limone, Magasa, Monno, Paisco Loveno, Paitone, Pertica Bassa, Provaglio Valsabbia, Sale Marasino, Soiano, Tremosine, Valvestino, Verolavecchia, Villachiara, Vione e Zone.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 33 Comuni. Nel dettaglio:

11 a Brescia,

5 a Lumezzane,

3 a Carpenedolo, Polaveno,

2 a Brione, Corte Franca, Orzinuovi, Travagliato, Vobarno,

1 a Berzo Inferiore, Calcinato, Castelmella, Castrezzato, Collio, Cologne, Dello, Desenzano, Flero, Gambara, Gavardo, Montichiari, Mura, Orzivecchi, Ospitaletto, Poncarale, Pontoglio, Roncadelle, San Zeno, Sarezzo, Trenzano, Verolanuova, Vestone, Vezza d'Oglio.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni