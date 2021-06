Covid, 62 contagi in 24 ore nel Bresciano: i nuovi casi Comune per Comune

Sono 277 i nuovi positivi in Lombardia, con 7 decessi: in provincia di Brescia 62 contagiati

La curva scende a doppia cifra, insomma va sempre meglio: ci si avvicina a un'estate (finalmente) tranquilla, con vaccinazioni a più non posso in tempo per il prossimo autunno (e scongiurare così un'eventuale quarta ondata). I numeri: 62 positivi in provincia di Brescia nelle ultime 24 ore, 352 su base settimanale con una media di 50 nuovi casi al giorno, in calo del 7,4% sui sette giorni (mercoledì era -10%, martedì +3,4%) e del 16,7% sui sette giorni precedenti. L'incidenza, calcolata su 1,266 milioni di residenti, si attesta a quota 28 nuovi casi per 100mila abitanti in sette giorni (la soglia da zona bianca è 50).

La situazione in Lombardia

Nessun morto per Covid in 24 ore, due soli morti negli ultimi quattro giorni: è questa la sostanziale differenza rispetto a un anno fa, l'effetto positivo delle vaccinazioni sugli anziani e sulle categorie più fragili. Si continua a scendere anche nel resto della Lombardia. In tutta la regione sono 277 i nuovi positivi, 3.128 negli ultimi sette giorni con una media di 447 contagi al giorno: in calo del 12,9% sui sette giorni (mercoledì era -3,9%, martedì -1,1%) e del 16,3% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta su 31 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Ospedali e vaccini

Buone notizie, ancora, anche dagli ospedali: ci si avvicina sempre alla soglia simbolica di meno di un migliaio di ricoverati per Covid in tutto il territorio regionale. Ad oggi sono 1.135 i pazienti Covid negli ospedali della Lombardia, di cui 193 (il 17%) in gravi condizioni in terapia intensiva. Sono solo 7 i decessi in tutto il territorio regionale, che portano il totale a 33.637 morti Covid dall'inizio della pandemia (più tutti quelli, e sono tanti, sfuggiti alle statistiche). Al 2 giugno sono state somministrate 6,206 milioni di dosi ai cittadini lombardi, di cui 4,150 milioni di prime dosi e 2,055 milioni di richiami. In provincia di Brescia il 47,17% della popolazione vaccinabile risulta vaccinata almeno con una dose.

I nuovi contagi Comune per Comune

