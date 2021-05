Covid, 54 positivi e un morto nel Bresciano: i nuovi contagi Comune per Comune

Sono 620 i nuovi positivi in Lombardia, con 13 decessi: a Brescia 54 contagiati e un lutto

Dati in linea con quelli dei giorni precedenti (qui il bollettino di ieri), e decisamente in miglioramento. Sono stati 54 i nuovi positivi nella nostra provincia nelle ultime 24 ore. L'unico decesso nelle ultime 24 ore nella nostra provincia è stato registrato in città.

La situazione in Lombardia

Altri 5 posti in meno occupati in terapia intensiva, e 102 negli altri reparti. Nella giornata di ieri il tasso di positività a livello regionale si conferma all'1,4%, ancora in calo (il giorno prima era dell'1,45%).

I nuovi 661 nuovi positivi si suddividono così: 203 a Milano; 89 a Bergamo; 74 a Varese; 67 a Monza; 54 a Brescia; 38 a Como; 16 a Lecco; 14 a Pavia; 12 a Mantova; 10 a Cremona; 9 a Sondrio; 3 a Lodi.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 35 Comuni (ieri erano 36, il giorno prima 44). Nel dettaglio:

14 a Brescia;

2 a Rezzato, Iseo, Marcheno, Gottolengo, Comezzano-Cizzago e Pompiano;

1 a Montichiari, Chiari, Gussago, Gardone Val Trompia, Mazzano, Palazzolo sull'Oglio, Calcinato, Leno, Darfo Boario Terme, Villa Carcina, Botticino, Capriolo, Villanuova sul Clisi, Passirano, Erbusco, Pian Camuno, Borgo San Giacomo, Sabbio Chiese, Isorella, Collebeato, Mairano, Collio, Marone, Barbariga, Corzano, Moniga del Garda, Orzivecchi e Ponte di Legno.

I Comuni covid-free

Nel Bresciano attualmente sono questi i Comuni nei quali non si registra nemmeno un caso da almeno 28 giorni:

Anfo

Barghe

Brione

Calvagese della Riviera

Capovalle

Casto

Cimbergo

Irma

Lavenone

Magasa

Ossimo

Paisco Loveno

Pertica Bassa

Polaveno

Provaglio Val Sabbia

Saviore dell'Adamello

Soiano del Lago

Tavernole sul Mella

Tremosine

Valvestino

Villachiara

Vione

