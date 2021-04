Covid, 277 contagi e 2 bresciani morti: dove abitavano le vittime

Brusca impennata all'insù, in termini percentuali, dei contagi su base settimanale (rispetto ai sette giorni precedenti) in provincia di Brescia. Dopo una lunghissima discesa, iniziata ancora dalla metà di marzo, un primo lungo rallentamento e qualche giorno di plateau, la variazione percentuale dei nuovi casi Covid è tornata improvvisamente a salire (i grafici, come sempre, a fondo pagina). Sicuramente un falso allarme, diciamo una scossa di assestamento: oppure il deflagrare di qualche maxi-focolaio – basta pensare al caso di Edolo: oltre 70 casi in una sola settimana; ma tutta la Valcamonica è in sofferenza – ma che, sia chiaro, non è certo conseguenza della zona gialla, quanto piuttosto delle timide riaperture della zona arancione. Le misure restrittive e il loro allentamento, ricordiamo, hanno effetti pratici non prima di un paio di settimane.

I numeri della pandemia

E allora, i numeri: sono 277 i nuovi positivi in 24 ore, 1.643 negli ultimi sette giorni con una media di 234 casi al giorno; in crescita del 7,8% sui sette giorni (mercoledì era -2,3%, martedì -0,4%, lunedì -0,4%) e del 5,4% sui sette giorni precedenti. L'incidenza ha raggiunto quota 130 nuovi casi in sette giorni ogni 100mila abitanti. Solo due i decessi registrati nelle ultime 24 ore, a Passirano e in Valcamonica: dall'inizio della settimana sono 20, con una media di 5 al giorno, più che dimezzata rispetto alla settimana precedente. Che siano i primi effetti delle vaccinazioni?

La situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia 40 decessi Covid nelle ultime 24 ore: sono quasi 33mila dall'inizio della pandemia (senza contare quelli che mai hanno raggiunto le statistiche ufficiali). Sul fronte dei contagi, 2.304 i positivi nelle ultime 24 ore: 13.571 negli ultimi sette giorni, con una media di 1.939 casi al giorno, in calo dell'1,5% sui sette giorni e in crescita dell'1,1% sui sette giorni precedenti. In ospedale ci si avvicina alla soglia dei 4mila pazienti Covid ricoverati: ad oggi sono 4.154, di cui 557 (il 13,41%) in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 99 Comuni. Nel dettaglio:

38 a Brescia,

10 a Desenzano del Garda,

9 a Leno,

8 a Castenedolo,

7 a Pian Camuno, Sarezzo,

6 a Lumezzane, Montichiari, Rezzato,

5 a Artogne, Bedizzole, Carpenedolo, Lonato,

4 a Bagnolo Mella, Castrezzato, Gottolengo, Gussago, Paisco Loveno,

3 a Bassano Bresciano, Berzo Inferiore, Botticino, Calcinato, Chiari, Coccaglio, Darfo Boario Terme, Edolo, Malegno, Offlaga, Ono San Pietro, Orzinuovi, Passirano, Pisogne, Prevalle, Sulzano, Vobarno,

2 a Borgo San Giacomo, Borgosatollo, Breno, Calvisano, Castegnato, Cellatica, Cividate Camuno, Collio, Corteno Golgi, Esine, Gardone Valtrompia, Nave, Nuvolera, Quinzano, Rodengo Saiano, Sonico, Urago d'Oglio,

1 a Acquafredda, Angolo Terme, Barbariga, Berzo Demo, Bienno, Borno, Bovegno, Capriolo, Castelmella, Cazzago San Martino, Concesio, Corte Franca, Fiesse, Gambara, Gardone Riviera, Gavardo, Ghedi, Gianico, Lavenone, Lodrino, Lograto, Malonno, Moniga, Monticelli Brusati, Montirone, Niardo, Pertica Alta, Piancogno, Pompiano, Pralboino, Provaglio Valsabbia, Puegnago, Roncadelle, Salò, San Gervasio, Saviore dell'Adamello, Sirmione, Travagliato, Trenzano, Vezza d'Oglio, Villa Carcina, Villanuova.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni