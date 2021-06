Covid, nel Bresciano 48 contagi in 24 ore: i nuovi casi Comune per Comune

Sono 519 i nuovi positivi in Lombardia, 48 in provincia di Brescia (con un decesso): i nuovi contagi Comune per Comune

La discesa continua. Sono 48 i nuovi positivi in provincia di Brescia nelle ultime 24 ore, 378 negli ultimi sette giorni con una media di 54 contagi al giorno, in calo del 10% sui sette giorni (martedì era +3,4%, lunedì -1,7%) e del 6,9% sui sette giorni precedenti. L'incidenza, calcolata su 1,266 milioni di residenti, si attesta a quota 30 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni, ben al di sotto della soglia da zona bianca (50). Nella triste conta dei decessi si segnala un solo altro bresciano morto per Covid.

In Lombardia sono 519 i nuovi positivi, 3.590 negli ultimi sette giorni con una media di 513 casi al giorno, in calo del 3,9% sui sette giorni (martedì era -1,1%, lunedì -3,1%) e del 5% sui sette giorni precedenti. Non è ancora stato reso noto l'ultimo aggiornamento sui ricoverati, ma al 1 giugno erano 1.293 i pazienti Covid negli ospedali della Lombardia, di cui 220 (il 17,01%) in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 30 Comuni. Nel dettaglio:

11 a Brescia,

3 a Rezzato,

2 a Collebeato, Lonato, Polaveno, Sabbio Chiese, Tavernole sul Mella, Trenzano,

1 a Bagnolo Mella, Berlingo, Borgo San Giacomo, Borgosatollo, Bovegno, Calvagese, Carpenedolo, Castenedolo, Chiari, Collio, Dello, Gambara, Gardone Valtrompia, Gussago, Leno, Lumezzane, Mazzano, Ospitaletto, Pertica Alta, Pontevico, Salò, Torbole Casaglia.



Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni