Covid, 88 positivi e 4 morti nel Bresciano: i nuovi contagi Comune per Comune

Secondo giorno consecutivo a quota 88 contagi in provincia di Brescia: una mera curiosità matematica, perché il dato che interessa (su base settimanale) conferma il calo costante dei nuovi casi. Primavera e vaccini: per ora, un connubio vincente. Sono 518 i contagi negli ultimi sette giorni, per una media di 74 al giorno, in calo del 6,3% sui sette giorni (mercoledì era -3,7%, martedì +1,2%) e del 9,8% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 41 casi ogni 100mila abitanti in sette giorni: la soglia da zona bianca è 50, quella da zona rossa 250.

Nelle ultime 24 ore si segnalano però ben 4 decessi, come tutti quelli da lunedì a giovedì: persone che abitavano in Valcamonica di cui però non sono state rese note l'età e la residenza. Anche in Lombardia si continua (purtroppo) a morire per Covid: 41 i decessi nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 33.551.

La situazione in Lombardia

Sul fronte dei contagi, sono 739 i nuovi positivi in Lombardia, 4.545 negli ultimi sette giorni con un a media di 649 casi al giorno, in calo del 5,5% sui sette giorni (mercoledì era -5,5%, martedì -5,4%) e del 10,6% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: sono 1.559 i pazienti Covid ricoverati, di cui 260 (il 16,68%) sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 44 Comuni. Nel dettaglio:

9 a Brescia,

6 a Collio,

5 a Travagliato,

4 a Carpenedolo, Desenzano, Ghedi, Lonato, Lumezzane,

3 a Darfo Boario Terme, Pezzaze,

2 a Bagnolo Mella, Corzano, Esine, Gardone Valtrompia, Lodrino, Manerbio, Passirano, Pian Camuno,

1 a Angolo Terme, Azzano Mella, Bagolino, Berzo Demo, Cazzago San Martino, Cigole, Coccaglio, Cologne, Gottolengo, Idro, Iseo, Leno, Mairano, Montichiari, Mura, Nuvolera, Orzinuovi, Piancogno, Poncarale, Quinzano, Rovato, San Gervasio, Sirmione, Trenzano, Villanuova, Vobarno.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni