Covid, nel Bresciano un morto e 45 contagi: i nuovi casi Comune per Comune

Sono 505 i nuovi positivi in Lombardia, con 17 decessi: in provincia di Brescia 45 contagi e un morto

Un incidente di percorso, nella lunga discesa della curva epidemica: una scossa di assestamento, che nonostante i pochi casi ha portato a un rallentamento. Sono 45 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in provincia di Brescia, 571 negli ultimi sette giorni con una media di 82 contagi al giorno, in crescita dell'1,2% sui sette giorni (lunedì era -1,2%, domenica -1,2%) e stabile sui sette giorni precedenti. Come sempre, i grafici a fondo pagina. L'incidenza si attesta ancora su 45 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni: la soglia da zona bianca è 50, quella da zona rossa è 250.

Solo un decesso Covid in provincia di Brescia, in Valcamonica; sono invece 17 in Lombardia. In tutta la regione sono 505 i nuovi casi positivi, 5.079 negli ultimi sette giorni con una media di 726 contagi al giorno, in calo dell'1,8% sui sette giorni e del 9,2% sui sette giorni precedenti. Ad oggi sono 1.725 i pazienti Covid ricoverati in ospedale: di questi 272 (il 15,77%) sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in appena 28 Comuni. Nel dettaglio:

11 a Brescia,

3 a Orzivecchi,

2 a Lumezzane, Quinzano, Rodengo Saiano, Torbole Casaglia, Verolanuova,

1 a Bagnolo Mella, Cazzago San Martino, Collebeato, Concesio, Cortre Franca, Flero, Gussago, Isorella, Lodrino, Lograto, Manerbio, Mazzano, Montichiari, Piancogno, Rezzato, Salò, San Zeno, Sirmione, Travagliato, Urago d'Oglio, Vobarno.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni