Covid, 103 contagi nel Bresciano: i nuovi casi Comune per Comune

Sono 771 i nuovi positivi in Lombardia: in provincia di Brescia 103 casi, i contagi Comune per Comune

Primavera e vaccini, avanti così. Nella settimana dal 17 al 23 maggio in provincia di Brescia si contano 577 contagi, il 32% in meno rispetto agli 849 della settimana dal 10 al 16; netto il trend anche in Lombardia, dove i 5.598 contagi della settimana appena conclusa sono il 20,9% in meno rispetto ai 7.075 di quella dal 10 al 16 maggio. La pandemia è in ritirata, anche negli ospedali: sono 1.734 i pazienti Covid ricoverati nelle strutture della Lombardia; al picco della terza ondata erano circa 8mila.

I numeri di giornata: sono 103 i nuovi positivi in provincia di Brescia, 577 negli ultimi sette giorni con una media di 82 contagi al giorno, in calo dell'1,2% sui sette giorni (sabato era -7,8%, venerdì -8,2%) e dell'8,9% sui sette giorni precedenti. L'incidenza, calcolata su 1,266 milioni di residenti, si attesta a 46 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

La situazione in Lombardia

In Lombardia sono 711 i nuovi positivi, 5.598 negli ultimi sette giorni con una media di 800 contagi al giorno, in calo dell'1,5% sui sette giorni e del 6,8% sui sette giorni precedenti. Sono solo 9 i decessi Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore: non succedeva dai primi di ottobre. In ospedale preoccupano le condizioni di 294 persone: sono i pazienti ricoverati in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 52 Comuni. Tra i paesi osservati speciali ci sono Collio e Gambara, 11 casi nelle ultime 24 ore, ma anche Lumezzane: solo un paio di giorni fa aveva registrato più positivi che la città. Nel dettaglio:

15 a Brescia,

6 a Gambara,

5 a Collio,

4 a Lumezzane, Manerbio, Remedello,

3 a Bagnolo Mella, Bedizzole, Capriolo, Poncarale, Quinzano,

2 a Carpenedolo, Cazzago San Martino, Darfo Boario Terme, Montichiari, Sarezzo, Torbole Casaglia,

1 a Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Bione, Borgosatollo, Cellatica, Chiari, Comezzano Cizzago, Esine, Ghedi, Gottolengo, Lograto, Milzano, Monticelli Brusati, Nuvolera, Ospitaletto, Piancogno, Pavone Mella, Pertica Alta, Pezzaze, Polpenazze, Pontoglio, Provaglio d'Iseo, Roccafranca, Rodengo Saiano, Rovato, Salò, Sirmione, Sulzano, Travagliato, Trenzano, Urago d'Oglio, Vobarno.



Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni