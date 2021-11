Covid, 236 contagi nel Bresciano: i nuovi casi Comune per Comune

Nuovi contagi sopra i 200 - a quota 236 - (il giorno prima sono stati 178) ed isolamenti domiciliari sopra 2mila - a quota 2.084 -. Numeri in salita, ma il paragone con i dati di un anno fa consente di apprezzare ancor di più l'efficacia della campagna vaccinale messa in campo nel Bresciano. Nel 2020 infatti, in tutto il mese di novembre i decessi furono 182, nei primi 20 giorni di novembre 2021 sono al momento "solo" 5.

Covid: la situazione in Lombardia

Il tasso di positività è stabile rispetto alle 24 ore precedenti, all'1,6%, mentre giovedì era dell'1,2%.

I dati:

i tamponi effettuati: 118.279;

i nuovi casi positivi: 1.930;

in terapia intensiva: 58 (+1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 656 (+33)

i decessi, totale complessivo: 34.278 (+5)

I nuovi casi per provincia:

Milano 668;

Brescia 236;

Monza 212;

Varese 178;

Como 130;

Bergamo 121;

Cremona 92;

Mantova 65;

Pavia 55;

Lecco 43;

Sondrio 42;

Lodi 31.

I nuovi contagi Comune per Comune

Per il secondo giorno consecutivo, a Concesio i contagi raggiungono la doppia cifra. Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 77 Comuni. Nel dettaglio:

63 a Brescia;

10 a Concesio;

9 a Desenzano del Garda;

8 a Gardone Riviera;

7 a Ghedi;

6 a Toscolano Maderno e Marcheno;

5 a Gavardo e Bedizzole;

4 a Lumezzane, Ospitaletto, Calcinato e Padenghe sul Garda;

3 a Chiari, Rovato, Gardone Val Trompia, Travagliato, Salò, Vobarno, Castel Mella, Calvisano e Pozzolengo;

2 a Montichiari, Gussago, Rezzato, Lonato del Garda, Carpenedolo, Bagnolo Mella, Nave, Botticino, Roncadelle, Rodengo Saiano, Castegnato, Nuvolento, Urago d'Oglio, Quinzano d'Oglio, Monticelli Brusati, Calvagese della Riviera, Gargnano, Casto e Sulzano;

1 a Leno, Darfo Boario Terme, Villa Carcina, Cazzago San Martino, Manerbio, Orzinuovi, Castrezzato, Sirmione, Coccaglio, Villanuova sul Clisi, Bovezzo, Torbole Casaglia, Nuvolera, Pontevico, San Zeno, Corte Franca, Cologne, Pian Camuno, Borgo San Giacomo, Esine, Cellatica, Sabbio Chiese, Isorella, San Felice del Benaco, Verolavecchia, Bagolino, Lodrino, Berzo Inferiore, San Gervasio, Pezzaze, Vallio Terme, Soiano del Lago, Caino, Idro, Milzano e Irma.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia