Covid: 125 contagi e un morto nel Bresciano: i nuovi casi Comune per Comune

Sono 1.003 i nuovi positivi in Lombardia, con 22 decessi: in provincia di Brescia 125 casi e un morto

Non si ferma la discesa di primavera: complici anche i vaccini, pare chiaro essere arrivati a un punto di non ritorno. Almeno fino all'autunno. I numeri: 125 nuovi casi in provincia di Brescia, 685 negli ultimi sette giorni (lo ripetiamo ogni giorno: mai così basso dallo scorso anno) con una media di 98 contagi al giorno, in calo del 4,9% sui sette giorni (mercoledì era -4,6%, martedì -7,7%) e del 9,3% sui sette giorni precedenti. L'incidenza, calcolata su 1,266 milioni di residenti, si attesta a 54 casi ogni 100mila abitanti in sette giorni: la soglia da zona rossa è 250, quella da zona bianca 50 (ma deve essere mantenuta per tre settimane: ci arriveremo a giugno).

Un solo morto Covid, un uomo di 84 anni di Bedizzole: sono invece 22 in tutta la Lombardia (totale 33.438 da quando tutto è cominciato). In tutta la regione sono 1.003 i nuovi positivi, 6.322 negli ultimi sette giorni con una media di 903 contagi al giorno, in calo del 5,8% sui sette giorni e del 9,4% sui sette giorni precedenti.

La situazione: ospedali e vaccini

Sono 2.071 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali lombardi, quasi 200 in meno nelle ultime 24 ore: di questi 316 (il 15,26%) sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Sul fronte della campagna vaccinale, sono quasi 5 milioni (al 19 maggio) le somministrazioni di vaccino in Lombardia, di cui 3,514 milioni di prime dosi e 1,485 milioni di richiami: in assoluto il siero più utilizzato è Pfizer (67,61%), seguono AstraZeneca (22,94%), Moderna (8,28%) e Janssen (1,17%). In provincia di Brescia oltre il 40% della popolazione vaccinabile risulta immunizzata almeno con una dose.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 61 Comuni. Nel dettaglio:

14 a Brescia,

8 a Lumezzane,

6 a Carpenedolo, Manerbio,

5 a Milzano, Vobarno,

4 a Leno,

3 a Collio, Ghedi, Edolo, Pompiano,

2 a Borgosatollo, Castenedolo, Collebeato, Cologne, Concesio, Esine, Gianico, Mairano, Ono San Pietro, Orzinuovi, Piancogno, Rovato, Salò, Sarezzo, Toscolano Maderno,

1 a Angolo Terme, Barbariga, Bienno, Borgo San Giacomo, Bovezzo, Braone, Breno, Calcinato, Capriano del Colle, Capriolo, Castelmella, Cellatica, Chiari, Darfo Boario Terme, Desenzano, Gardone Valtrompia, Gavardo, Gottolengo, Iseo, Maclodio, Marone, Moniga, Monticelli Brusati, Montichiari, Muscoline, Odolo, Ospitaletto, Pian Camuno, Polpenazze, Pontoglio, Rezzato, Serle, Sirmione, Vallio Terme, Villa Carcina.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni