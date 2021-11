Covid, 178 contagi nel Bresciano: i nuovi casi Comune per Comune

Una quarantina di positivi in meno rispetto a ieri, ma con un calo significativo del numero di tamponi effettuati. Sono 178 le nuove positività, a fronte delle 216 del giorno prima (qui il report completo); in un paio di Comuni oltre al capoluogo - Concesio e Lonato del Garda - dopo diversi mesi i contagi raggiungono la doppia cifra. Per quanto riguarda l'incidenza, si attesta a 88,4 ogni 100 mila abitanti. 72 i pazienti ricoverati a Civile, di cui 8 in terapia intensiva; complessivamente sono 1.942 le persone in isolamento.

Covid: la situazione in Lombardia

A fronte di 105.057 tamponi effettuati in regione, sono 1.735 i nuovi positivi (1,6%). Il tasso di positività è in salita all'1,6%, contro l'1,2% di giovedì.

I dati:

i tamponi effettuati: 105.057, totale complessivo: 19.319.460

i nuovi casi positivi: 1.735

in terapia intensiva: 57 (+1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 623 (+39)

i decessi, totale complessivo: 34.273 (+4)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 633 di cui 256 a Milano città;

Bergamo: 92;

Brescia: 178;

Como: 85;

Cremona: 58;

Lecco: 35;

Lodi: 31;

Mantova: 65;

Monza e Brianza: 196;

Pavia: 52;

Sondrio: 9;

Varese: 239.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 71 Comuni. Nel dettaglio:

39 a Brescia;

10 a Concesio e Lonato del Garda;

6 a Desenzano del Garda e Gussago;

4 a Salò, Verolanuova e Nuvolera;

3 a Chiari, Bedizzole, Nave, Calvisano, Roè Volciano, Calvagese della Riviera e Limone sul Garda;

2 a Montichiari, Lumezzane, Rovato, Rezzato, Gardone Val Trompia, Mazzano, Villa Carcina, Borgosatollo, Toscolano Maderno, Sirmione, Pontevico, Trenzano, Marcheno, Urago d'Oglio, Offlaga, Muscoline, Visano e Acquafredda;

1 a Gavardo, Travagliato, Palazzolo sull'Oglio, Carpenedolo, Castenedolo, Leno, Darfo Boario Terme, Bagnolo Mella, Cazzago San Martino, Vobarno, Castel Mella, Manerbio, Flero, Prevalle, Rodengo Saiano,Castelcovati, Iseo, Provaglio d'Iseo, Erbusco, Roccafranca, Padenghe sul Garda, Cellatica, Sabbio Chiese, Collebeato, Isorella, San Felice del Benaco, Polaveno, Mairano, Verolavecchia, Gambara, Gardone Riviera, Gargnano, Casto, Berlingo, Angolo Terme, Tremosine sul Garda, Caino e Ossimo.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia