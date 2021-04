Covid, 113 contagi e 13 bresciani morti: i paesi che piangono le vittime

Sono 1.040 i nuovi positivi in Lombardia, con 35 decessi: in provincia di Brescia 113 casi e 13 morti

Continua, stabile, la discesa della curva pandemica (i grafici come sempre a fondo pagina): 113 i nuovi positivi in provincia di Brescia nelle ultime 24 ore, 1.837 nuovi casi negli ultimi sette giorni, con una media di 262 contagi al giorno, in calo del 2,2% sui sette giorni (domenica era -4,3%, sabato -8,8%) e del 6,4% sui sette giorni precedenti. L'incidenza raggiunge quota 145 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni: al picco dei primi di marzo era oltre 580.

La situazione in Lombardia

Stabile la situazione nel resto della Lombardia. In tutta la regione sono 1.040 i nuovi casi nelle ultime 24 ore: 14.649 negli ultimi sette giorni, con una media di 2.093 contagi al giorno, in crescita dello 0,3% sui sette giorni e in calo del 3,2% sui sette giorni precedenti. Continua, lenta, anche la discesa nei reparti ospedalieri. Ad oggi sono 5.331 i pazienti Covid negli ospedali lombardi, di cui 708 (il 13,28%) in gravi condizioni in terapia intensiva.

Covid: morti altri 13 bresciani

La triste conta dei decessi si aggiorna di altre 35 croci in Lombardia: di queste più di un terzo (13) sono in provincia di Brescia. Abitavano a Brescia, Bovezzo, Cazzago San Martino, Desenzano, Gussago, Leno, Lumezzane, Montichiari, Roncadelle, Trenzano e Villa Carcina: tra le vittime più giovani una donna di 55 e due uomini di 56 anni. Nella settimana appena conclusa (dal 12 al 18 aprile) sono morti 91 bresciani, in quella precedente 95; dall'inizio del mese sono già 210 i decessi per Covid in provincia di Brescia.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in oltre 50 Comuni. Nel dettaglio:

23 a Brescia,

11 a Edolo,

4 a Artogne, Travagliato,

3 a Castrezzato, Chiari, Ghedi, Leno, Offlaga, Pontoglio, Prevalle, Quinzano, Rezzato,

2 a Borno, Capo di Ponte, Montichiari, Nave, Pian Camuno, Pisogne, Sirmione,

1 a Angolo Terme, Borgo San Giacomo, Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Capriolo, Castelmella, Coccaglio, Concesio, Darfo Boario Terme, Desenzano, Esine, Flero, Gussago, Iseo, Lonato, Maclodio, Manerba, Marcheno, Orzinuovi, Ospitaletto, Ossimo, Palazzolo, Paspardo, Pavone Mella, Pompiano, Preseglie, Saviore dell'Adamello, Toscolano Maderno, Villa Carcina, Vobarno.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti