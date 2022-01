Covid, record di casi nel Bresciano: 3.835 il primo giorno dell'anno

Il primo giorno del 2022 in Lombardia si sono registrati 37.270 nuovi contagi, a fronte di 200.196 tamponi processati. Il rapporto tra casi testati e contagiati si attesta al 18,6%, in lieve aumento rispetto al dato di venerdì (qui il report completo). Negli ultimi sette giorni l'incidenza dei nuovi positivi su 100mila abitanti è pari a 1885. ?

Aumentano, ancora, i ricoveri negli ospedali: nei reparti ordinari ci sono 1945 persone ( l'occupazione è del 18,60%) - in crescita di 86 unità rispetto alle 24 ore precedenti -, mentre in terapia intensiva i posti letto occupati sono 222, uno in più (14,51% il tasso d'occupazione).

I nuovi casi per provincia:

Milano 12.970,

Brescia 3.835,

Bergamo 3.544,

Varese 3.131,

Monza 3.860,

Como 2.149,

Pavia 1.880,

Cremona 1.348,

Lecco 1.175,

Lodi 913,

Sondrio 533.

I contagi in provincia di Brescia

Nuovo record di casi nel Bresciano. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 3.835: il numero più alto dall'inizio della pandemia. L'incidenza è di 1.166,3 positivi ogni 100mila abitanti, con una una media di 2079 contagi al giorno nell'ultima settimana. Nei nosocomi della provincia ci sono ricoverate 290 persone, stando alle ultime notizie disponibili. Nel Bresciano, si sono registrati altri due decessi: due uomini di 83 e97 anni che vivevano in città e a Nuvolento.

Si registrano nuovi positivi in tutti i Comuni della provincia, tranne Magasa. Questi i più colpiti: