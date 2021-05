Covid, 39 contagi e due bresciani morti: i nuovi casi Comune per Comune

Sono 598 i positivi in Lombardia, con 31 morti: in provincia di Brescia 39 contagi e due decessi

La provincia di Brescia sogna la zona bianca. Probabilmente ci arriveranno tutti, visto il calo di contagi e ricoveri che lentamente si è esteso a tutta Italia. Ma i numeri bresciani sono tra i migliori della penisola: ad oggi l'incidenza, calcolata su 1,266 milioni di residenti, si attesta a quota 59 nuovi casi per 100mila abitanti in sette giorni. La soglia da zona rossa è 250, quella da zona bianca 50: quasi ci siamo. E poi i ricoverati: cinque volte meno (e oltre) rispetto al picco del marzo scorso. E i vaccini: un po' alla volta, è quasi fatta.

I numeri di oggi: 39 i nuovi positivi, per il secondo giorno consecutivo sotto i 50 (non succedeva da sette mesi). Negli ultimi sette giorni sono 753 i casi totali, 108 al giorno: in calo del 7,7% sui sette giorni (lunedì era -3,3%, domenica -11,7%, sabato -4,2%) e del 10,7% sui sette giorni precedenti. La nostra provincia piange altri due morti, a Desenzano del Garda (una 75enne) e in Vallecamonica (l'Ats Montagna non comunica i dati della vittima).

La situazione in Lombardia: contagi, vaccini, ospedali

La situazione in Lombardia racconta di 598 positivi nelle ultime 24 ore, 6.977 negli ultimi sette giorni con una media di 997 contagi al giorno, in calo del 2,6% sui sette giorni e dell'1,4% sui sette giorni precedenti. La triste conta dei decessi si aggiorna di altre 31 croci, totale 33.391 da quando tutto è cominciato. Sono 2.345 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali della Lombardia: di questi 353 (il 15,05%) sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

Sul fronte vaccini, al 17 maggio in Lombardia sono state somministrate 4,833 milioni di dosi, di cui, 3,448 milioni di prime dosi e 1,384 milioni di richiami: il più utilizzato è Pfizer (67,29%), seguito da AstraZeneca (23,41%), Moderna (8,22%) e Janssen (1,08%), il vaccino monodose di Johnson&Johnson. In provincia di Brescia il 39,79% della popolazione vaccinabile risulta immunizzato almeno con una dose.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in appena 28 Comuni. Nel dettaglio: