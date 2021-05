Covid, nel Bresciano 105 contagi in 24 ore: i nuovi casi Comune per Comune

La discesa è ripida, finalmente: vaccini e primavera stanno facendo quello che dovevano. Variazioni percentuali negative in doppia cifra in provincia di Brescia: 105 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore, 849 in sette giorni; la media è di 121 casi al giorno, in calo dell'11,7% sui sette giorni (sabato era -4,2%, venerdì -7,1%) e del 15,4% sui sette giorni precedenti. L'incidenza, calcolata su 1,266 milioni di residenti, si attesta a quota 67 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Il punto sui contagi

Nella settimana dal 10 al 16 maggio si sono registrati 849 contagi totali: a marzo erano più di mille al giorno. Sono in calo del 30,8% rispetto ai 1.226 della settimana dal 3 al 9. Una discesa in linea con quanto succede in Lombardia, dove sono 7.075 i contagi nella settimana dal 10 al 16, in calo del 31,8% rispetto ai 10.368 della settimana dal 3 al 9. Nelle ultime 24 ore sono 796 i positivi, 7.075 in sette giorni e 1.011 al giorno, in calo del 6,9% sui sette giorni (sabato era -5,4%, venerdì -6,9%) e dell'11,9% sui sette giorni precedenti.

Ospedali e vaccini

La triste conta dei decessi si aggiorna di altre 18 croci, 33.347 i decessi per coronavirus in Lombardia dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore altri tre morti anche in provincia di Brescia: sono 23 nella settimana dal 10 al 16, in linea con la settimana precedente; per due volte la casella è rimasta vuota, zero decessi Covid in 24 ore, come non succedeva da ottobre. Buone notizie, ancora, dagli ospedali: ad oggi sono 2.435 i pazienti Covid nelle strutture della Lombardia, di cui 382 (il 15,69%) in gravi condizioni in terapia intensiva. Dall'inizio di maggio si sono liberati più di 1.500 posti letto.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 60 Comuni. Nel dettaglio: