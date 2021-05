Covid, nel Bresciano 102 contagi in 24 ore: i nuovi casi Comune per Comune

Sono 788 i nuovi positivi in Lombardia, con 30 decessi: in provincia di Brescia 102 contagiati e 2 morti.

E' la prima volta in tutto il 2021 che la Lombardia scende sotto i 10mila contagi settimanali: il conto degli ultimi sette giorni si è attestato a 9.748, con una media di 1.393 casi al giorno (in calo del 5,4% sui sette giorni e del 6% sui sette giorni precedenti). Nelle ultime 24 ore sono 788 i nuovi positivi. Ma vale anche per la provincia di Brescia: per avere numeri così bassi c'è da tornare alla fine dello scorso anno.

I dati della provincia di Brescia

Ovvero: 102 positivi in 24 ore, 1.209 casi negli ultimi sette giorni con una media di 173 casi al giorno; in calo dell'1,7% sui sette giorni (lunedì era +0,6%, domenica +1,1%, sabato -4%) e dell'1,1% sui sette giorni precedenti. L'incidenza, calcolata su 1,266 milioni di residenti, si ferma a quota 95 nuovi casi per 100mila abitanti in sette giorni.

La triste conta dei decessi si aggiorna di sole 2 croci: due morti Covid in Valcamonica, dove nelle ultime settimane si è registrata la situazione più critica (compreso il caso di Edolo). In provincia di Brescia sono 9 i morti per coronavirus in due giorni, 21 nella settimana appena trascorsa: per fare un confronto, nel marzo scorso si è arrivati a quasi 30 morti al giorno, nelle buie settimane della prima ondata anche a più di 75.

La situazione: morti, ospedali e vaccini

Sono 30 i decessi Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore, totale 33.235 da quando tutto è cominciato. Vanno sempre meglio gli ospedali, a quota 3.010 pazienti ricoverati per coronavirus di cui 454 (il 15,08%) in gravi condizioni in terapia intensiva: ed è proprio questo il parametro che in realtà invita alla cautela (in terapia intensiva la mortalità si aggira tra il 30 e il 50%). Sul fronte dei vaccini, al 10 maggio sono 4,239 milioni le dosi somministrate, di cui 3,098 milioni di prime dosi e 1,141 milioni di richiami: in provincia di Brescia il 36,23% della popolazione vaccinabile risulta immunizzato almeno con una dose.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 54 Comuni. Nel dettaglio:

15 a Brescia,

5 a Desenzano del Garda, Leno,

4 a Gambara, Rodengo Saiano,

3 a Lumezzane, Nuvolera, Travagliato,

2 a Bagnolo Mella, Botticino, Carepenedolo, Castenedolo, Collio, Flero, Isorella, Lonato, Mazzano, Pian Camuno, Piancogno, Salò, Sarezzo, Villa Carcina, Vobarno.

1 a Barbariga, Bedizzole, Berzo Inferiore, Borgosatollo, Calcinato, Capriano del Colle, Cazzago San Martino, Chiari, Cividate Camuno, Gardone Valtrompia, Ghedi, Iseo, Longhena, Mairano, Manerbio, Marmentino, Monticelli Brusati, Montichiari, Ospitaletto, Paderno Franciacorta, Passirano, Pompiano, Poncarale, Prevalle, Quinzano, Roncadelle, Rovato, Sirmione, Torbole Casaglia, Trenzano, Villanuova.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni