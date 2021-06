Il virus frena ancora: altri 5 Comuni bresciani diventano "Covid-free"

In termini percentuali, i grafici a fondo pagina, a qualcuno può sembrare una piacevole altalena: ma di fatto, ormai, i contagi son così pochi che basta altrettanto poco per far “sballare” la curva. E così a Brescia si torna a scendere, con 46 contagi in 24 ore e 311 in sette giorni, con una media di 44 casi al giorno, in calo del 6,4% sui sette giorni (mercoledì era +2,2%, martedì -9,2%, lunedì 0%) e del 4,4% sui sette giorni precedenti. L'incidenza, calcolata su 1,266 milioni di residenti, si attesta a quota 25 nuovi casi ogni 100mila abitanti: da lunedì, come tutta la regione, saremo in zona bianca.

La situazione in Lombardia: contagi e ospedali

Sul fronte lombardo, sono 352 i nuovi positivi, 2.319 in sette giorni con una media di 331 nuovi casi al giorno: in crescita del 3% sui sette giorni (ma mercoledì era -8%, martedì -6,4%) e in calo del 5,2% sui sette giorni precedenti. Sono solo 6 i decessi per Covid in Lombardia (33.702 totali) ma nessuno in provincia di Brescia. Continua la discesa anche in ospedale: ad oggi sono 851 i pazienti Covid ricoverati, di cui 721 nei reparti ordinari e 130 in gravi condizioni in terapia intensiva.

L'elenco completo dei Comuni Covid-free

La carica dei Comuni bresciani Covid-free, ovvero dove non si registra un nuovo caso di coronavirus da almeno 28 giorni, si rimpolpa di altre 5 new entry, di cui tre in Valcamonica (Cedegolo, Lozio e Losine), uno sul Garda (Tignale) e uno in Valsabbia (Preseglie). Questo l'elenco completo, pubblicato dal Giornale di Brescia:

Acquafredda, Anfo, Barghe, Borno, Brandico, Casto, Cedegolo, Cevo, Cimbergo, Gargnano, Irma, Lavenone, Limone, Losine, Lozio, Magasa, Monno, Padenghe, Paisco Loveno, Paitone, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Valsabbia, Sale Marasino, Soiano, Temù, Tignale, Tremosine, Verolavecchia, Villachiara,Vione e Zone.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in appena 21 Comuni. Nel dettaglio:

6 a Brescia,

4 a Nave,

3 a Castegnato, Lumezzane, Torbole Casaglia, Vestone, Vobarno,

2 a Rovato,

1 a Bedizzole, Borgo San Giacomo, Brione, Caino, Castrezzato, Coccaglio, Corte Franca, Desenzano, Leno, Malegno, Orzivecchi, Pertica Alta, Polaveno, Rezzato, Roncadelle, Travagliato, Trenzano, Villa Carcina, Villanuova.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni