Covid, 191 contagi e 6 bresciani morti: dove abitavano le vittime

Sono 2.214 i nuovi positivi in Lombardia, con 41 morti: in provincia di Brescia 191 casi e ancora 6 decessi.

Calano i nuovi positivi, ma cala anche l'età media dei contagiati: il 15% ha più di 65 anni, il 25% ne ha meno di 18. Il dato fa pensare agli effetti delle vaccinazioni, in primis, ma anche alla riapertura della scuola e alla maggiore mobilità dei giovani, che porta inevitabilmente alla maggior circolazione del virus.

A livello mensile, ad aprile nei Comuni del territorio di Ats Brescia si sono registrati complessivamente 7.708 casi, meno di un terzo rispetto ai 23.982 registrati a marzo.

I numeri della pandemia

Sono 191 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Con 53.645 tamponi effettuati in Lombardia, la percentuale di nuovi tamponi positivi si attesta al 4,1%, contro il 4,4 del giorno precedente.

Sei i nuovi decessi nella nostra provincia; oltre ai due scomparsi in Valle Camonica (come sempre, Ats non comunica i Comuni di residenza), a Brescia sono morte due donne di 90 e 92 anni e un uomo di 80, a Polaveno un uomo di 69.

La situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia si sono registrati altri 41 decessi nelle ultime 24 ore (il giorno prima sono stati 40). Sul fronte dei contagi, sono stati 2.214 i positivi nelle ultime 24 ore. I posti occupati in terapia intensiva sono 550, in calo di 7, quelli nei reparti normali 3.495, in calo di 102.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 84 Comuni. Nel dettaglio:

31 a Brescia;

6 a Leno;

5 a Montichiari, Desenzano, Gardone Val Trompia, Castenedolo e Botticino;

4 a Pian Camuno;

3 a Gussago, Concesio, Mazzano, Travagliato, Carpenedolo, Bagnolo Mella, Prevalle, Edolo, San Zeno Naviglio, Trenzano, Pozzolengo, Sabbio Chiese, Brandico e Caino;

2 a Chiari, Ospitaletto, Calcinato, Darfo Boario Terme, Manerbio, Flero, Toscolano Maderno, Verlanuova, Sirmione, Pisogne, Vestone, Provaglio, Breno, Urago d'Oglio, Poncarale, San Paolo, Piancogno, Mairano, Corteno Golgi, Alfianello e Monno;

1 a Lumezzane, Ghedi, Rovato, Gavardo, Rezzato, Sarezzo, Palazzolo Sull'Oglio, Villa Carcina, Cazzago San Martino, Calvisano, Roncadelle, Torbole Casaglia, Capriano del Colle, Pontevico, Cologne, Dello, Pontoglio, Malonno, Cellatica, Artogne, Comezzano-Cizzago, Manerba, Pompiano, Collebeato, Quinzano, Offlaga, Marone, Borno, Gambara, Barbariga, Paderno, Pavone Mella, Collio, San Gervasio, Ceto, Berzo Demo, Maclodio, Monte Isola, Fiesse, Ponte di Legno e Losine.

