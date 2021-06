Covid, nel Bresciano 16 contagi in 24 ore: i nuovi casi Comune per Comune

Sono solo 132 i nuovi positivi in Lombardia, con 13 decessi: in provincia di Brescia 16 casi e nessun morto

Mai così pochi contagi in un giorno da più di 8 mesi: basta questo, doverosa premessa, per annunciare con il giusto ottimismo l'aggiornamento quotidiano sull'andamento della pandemia. Allo scoccare di giugno in provincia di Brescia si contano solo 16 positivi, e nessun decesso per Covid: sono 408 i casi totali negli ultimi sette giorni con una media di 58 nuovi casi al giorno, in calo dell'1,7% sui sette giorni (domenica era -9,2%, sabato -5,8%) e del 10,8% sui sette giorni precedenti. L'incidenza, calcolata su 1,266 milioni di residenti, si attesta a quota 32 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Curva in discesa anche in Lombardia

La discesa continua, inarrestabile, anche in Lombardia. Sono 132 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore: 3.781 negli ultimi sette giorni con una media di 540 casi al giorno, in calo del 3,1% sui sette giorni (domenica era -6,1%, sabato -4,8%) e dell'8,9% sui sette giorni precedenti. In tutto il mese si maggio si sono registrati 30.947 contagi totali, con una media di 998 al giorno; in calo del 56,7% rispetto ai 2.304 casi giornalieri di aprile (69.134 totali).

Ospedali e decessi: aggiornamento

Vale anche per il Bresciano: a maggio 3.519 contagi totali, 114 al giorno; in calo del 63,2% rispetto ai 310 casi quotidiani di aprile (9.313 totali). Bene anche gli ospedali: ci si avvicina alla quota simbolica dei mille pazienti Covid. Ad oggi sono 1.285 i ricoverati per coronavirus in Lombardia, di questi 234 (il 18,21%) sono in gravi condizioni in terapia intensiva. L'ultimo aggiornamento del Civile di Brescia, il 28 maggio, conferma 61 pazienti Covid ricoverati, di cui 9 in terapia intensiva. Al picco del marzo scorso si era arrivati a oltre 500 pazienti totali. La triste conta dei decessi in Lombardia si aggiorna di altre 13 croci.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in appena 15 Comuni. Nel dettaglio: