Covid in aumento a scuola: colpiti gli alunni e gli insegnanti

La situazione al momento è del tutto sotto controllo, ma i numeri dei contagi sono in aumento, e le assenze degli insegnanti sono complicate da gestire. Questo, in sostanza, ciò che sta avvenendo negli istituti scolastici di Brescia e provincia, alle prese con il terzo avvio di anno scolastico in epoca-covid, il primo senza obbligo di mascherine.

Il quotidiano Bresciaoggi, che fa un bilancio della situazione nel numero in edicola stamane, riporta i numeri di Ats: dal 12 al 30 settembre i casi di positività degli alunni dai 5 ai 9 anni sono stati 616, quelli tra i 13 e 18 anni 502. Meno numerose, ma ben più problematiche, le assenze degli insegnanti: in caso di positività accertata, tutti gli alunni della classe devono indossare mascherine Ffp2 per 10 giorni (gli istituti hanno già ricevuto 2.500 euro acquistarle) e, cosa ben più complicata, l'insegnante è da sostituire, ma il supplente si può avere solo dopo cinque giorni di assenza del "titolare" alla primaria, e solo dopo sette alle secondarie.

Per di più, se però da un'influenza normale si guarisce in pochi giorni, per il covid occorre negativizzarsi, e i tempi si allungano, con il rischio concreto che le classi rimangano scoperte. I numeri riportati da Bresciaoggi per alcuni istituti dicono che attualmente gli insegnanti a casa per covid sarebbero 10 (su 150) al Tartaglia, 5 all'Abba Ballini e al Levi di Sarezzo, 10 (a inizio settimana) alla primaria Tiboni.