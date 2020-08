Coronavirus d'estate, il report dell'ISS: i luoghi dove ci si contagia di più

Negli ultimi 30 giorni quasi un caso su tre di positività al coronavirus è stato diagnosticato a seguito di un ritorno da un viaggio all'estero, in gran parte vacanze, che diventano più di un caso su due se associati ai contagi in ambito familiare: lo riferisce l'Istituto superiore di Sanità nell'ultimo Bollettino di sorveglianza integrata, pubblicato alla vigilia di Ferragosto.

In particolare, sono stati analizzati parte dei casi diagnosticati dal 13 luglio all'11 agosto: in tutto 1.989 nuovi casi di positività al Covid-19 su un totale di 7.646 nuovi casi. E' da questo report che emerge la preponderanza del ritorno da viaggi all'estero: 615 casi, pari al 30,9%. Come detto seguono i contagi in ambito familiare, 467 casi totali pari al 23,5% (quasi uno su quattro).

Coronavirus: tutti i luoghi del contagio

Questi gli altri luoghi dove si sono registrate numerose infezioni: nelle Rsa, case di riposo e comunità per disabili, 152 casi pari al 7,6%; sul posto di lavoro, 68 casi pari al 3,4%; in bar e ristoranti, 46 casi pari al 2,3%. Sono solo 31 invece i nuovi contagi in ospedale o in ambulatorio, l'1,6%: seguono 16 casi in comunità religiose (0,8%) e 5 casi in aereo e altrettanti in nave o crociera (0,3%). A questi si devono aggiungere altri 584 casi (il 29,4%) per cui non è stata specificata l'origine (e in cui potrebbero esserci le discoteche, tra l'altro di nuovo chiuse da pochi giorni, o le vacanze in Italia: in ritorno dalla Sardegna, ricordiamo, è risultato positivo anche un calciatore del Brescia).

Contagiati sempre più giovani

Come già anticipato dall'Oms, l'Organizzazione mondiale della sanità, continua a calare l'età mediana dei contagi. Per intenderci, nel report settimanale dei casi confermati di Covid-19, l'Iss ha rilevato un calo dai circa 60 anni di fine febbraio (ma con picchi vicino ai 70 nelle prime settimane di aprile) fino ai 40 anni dal 9 al 16 luglio, e addirittura 30 anni nella settimana del 6 agosto.