Covid bollettino Lombardia 16 maggio: tutti i dati

32.385 tamponi eseguiti e 796 i nuovi casi di positività: questo il dato di oggi, domenica 16 maggio, per quanto la situazione covid in Lombardia. Tasso di positività sostanzialmente invariato, al 2,4% contro il 2,3% di ieri (qui il report completo).

La situazione nel resto d'Italia

Il bollettino coronavirus del ministero della Salute di oggi domenica 16 maggio 2021 registra 5.753 nuovi casi (il tasso di positività è al 2,8%). I tamponi (molecolari e antigenici) processati sono 202.573. I morti sono stati 93 (sotto quota 100 per la prima volta dal 20 ottobre 2020), per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 124.156. Guarite 9.603 persone. Le terapie intensive diminuiscono di 26 unità, i ricoveri ordinari diminuiscono di 369 unità. Sono 13.913 le persone ancora ricoverate in ospedale. Di queste, 12.134 si trovano in reparti non critici (ieri 12.496), mentre 1.779 sono in terapia intensiva (ieri 1.805). Nelle ultime 24 ore sono invece stati 60 i nuovi ingressi giornalieri in rianimazione, mentre ieri erano stati 63. Il totale delle persone guarite e dimesse è invece salito a 3.706.084. L'epidemia rallenta: da qualche giorno i numeri dei contagi e dei ricoveri sono infatti in calo (ieri 136 morti e 6.659 nuovi contagi).

I nuovi casi per provincia nella nostra regione: