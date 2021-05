Coronavirus: a Brescia 206 positivi e 4 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

Sono 2.151 i nuovi positivi in Lombardia, con 35 decessi: in provincia di Brescia 206 positivi e 3 morti

Continua la lunghissima discesa della curva pandemica: a Brescia sono 206 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 1.243 su base settimanale (mai così pochi dallo scorso anno) con una media di 178 contagi al giorno, in calo del 5,3% sui sette giorni (mercoledì era -4,1%, martedì -2,5%, lunedì -2,9%) e del 9,2% sui sette giorni precedenti. L'incidenza, calcolata su 1,266 milioni di residenti, ha raggiunto quota 98 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. Tutti i grafici, come sempre, a fondo pagina.

In provincia di Brescia 4 morti in due giorni

Effetto vaccino? Negli ultimi due giorni solo 4 decessi per Covid, 3 nelle ultime 24 ore: una donna di Bedizzole di 61 anni, un uomo di 72 anni di Lonato e due residenti in Valle Camonica. In Lombardia sono invece 35 i morti Covid nelle ultime 24 ore: 33.081 da quando tutto è cominciato. Sul fronte dei contagi, 2.151 i positivi registrati nell'ultimo bollettino, 11.339 negli ultimi sette giorni con una media di 1.620 casi al giorno, in calo dell'1,3% sui sette giorni e dell'8,4% sui sette giorni precedenti.

La situazione in Lombardia (anche sui vaccini)

Continua la discesa anche negli ospedali. Dall'inizio della settimana il saldo è negativo di 354 unità: ad oggi, in Lombardia, si contano 3.585 pazienti Covid ricoverati, di cui 513 (il 14,31%) in gravi condizioni in terapia intensiva. La campagna di vaccinazione: al 5 maggio sono stati somministrati 3,816 milioni di vaccini in Lombardia, di cui 2,777 milioni di prime dosi e 1,049 milioni di richiami; in provincia di Brescia risulta immunizzato con almeno una dose il 32,48% della popolazione vaccinabile.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 85 Comuni. Nel dettaglio:

26 a Brescia,

9 a Montichiari,

6 a Bedizzole, Edolo, Leno, Lumezzane, Pisogne,

5 a Barbariga, Cazzago San Martino,

4 a Darfo Boario Terme, Ghedi, Mazzano, Milzano, Rezzato, Sarezzo,

3 a Artogne, Gussago, Pian Camuno, Villa Carcina, Vobarno,

2 a Bagnolo Mella, Berzo Inferiore, Calcinato, Capriolo, Carpenedolo, Castrezzato, Chiari, Collio, Concesio, Corte Franca, Desenzano, Longhena, Malonno, Marcheno, Nave, Nuvolento, Nuvolera, Offlaga, Piancogno, Prevalle, Quinzano, Sellero, Sirmione, Trenzano,

1 a Berzo Demo, Bienno, Borgosatollo, Borno, Botticino, Bovegno, Castelmella, Castenedolo, Cigole, Corteno Golgi, Erbusco, Esine, Flero, Gardone Valtrompia, Gavardo, Gianico, Gottolengo, Iseo, Lodrino, Lonato, Monticelli Brusati, Montirone, Ospitaletto, Padenghe, Paitone, Palazzolo, Paratico, Pompiano, Provaglio d'Iseo, Rodengo Saiano, Roè Volciano, Roncadelle, Sale Marasino, Salò, San Paolo, Torbole Casaglia, Travagliato, Vallio Terme.

