Covid, è tutto vero: nessun contagio in 24 ore in tutta la provincia

Contagio zero: non era mai successo

Tutto vero: non era mai successo in 16 mesi, da quando dalla fine di febbraio 2020 era deflagrata la pandemia di coronavirus. Nessun contagio in provincia di Brescia nelle ultime 24 ore: è quanto emerge dal report quotidiano diffuso dalla Regione, che racconta di 51 positivi totali (a fronte di 9.044 tamponi processati) e zero nuovi casi a Brescia, Lecco e Pavia, un solo caso a Bergamo e Sondrio. Sono poco più di 200 i pazienti Covid negli ospedali lombardi, di cui 44 in terapia intensiva; non si registra alcun decesso.

Certo, giusto dirlo: tra domenica e lunedì vengono sempre processati meno tamponi. Ed è altrettanto vero che zero casi in un giorno non vuol dire che non ce ne saranno più nei prossimi. Ma il contagio zero è un traguardo simbolico che fa bene al morale, un regalo a tutti coloro che con o senza camice è da quasi un anno e mezzo che lottano in prima linea contro la maledetta pandemia.

A giugno -75,4% di positivi

Il contagio zero è il coronamento di una discesa libera dei contagi che prosegue ormai da circa tre mesi. A giugno in provincia di Brescia si sono registrati 837 contagi totali (a marzo erano più di mille al giorno), con una media di 28 casi al giorno, in calo del 75,4% rispetto al dato di maggio; in tutta la Lombardia 6.708 positivi a giugno, 224 al giorno, in calo del 77,6% rispetto allo stesso dato del mese precedente.

