Covid, 24 contagi e 3 morti nel Bresciano: i paesi che piangono le vittime

Sono 249 i positivi in Lombardia, con 7 decessi: in provincia di Brescia 24 contagi e 3 morti

La curva del contagio è stabilmente al ribasso: anche se, a scanso del record di casi giornalieri (mai così bassi dall'ottobre scorso) è da un paio di giorni che in provincia di Brescia la discesa settimanale ha rallentato la sua corsa (i grafici, come sempre, a fondo pagina). Questi i numeri: 24 i positivi nelle ultime 24 ore, 565 negli ultimi sette giorni con una media di 81 casi al giorno, in calo dell'1,2% sui sette giorni (domenica era -1,2%, sabato -7,8%) e del 2,4% sui sette giorni precedenti.

Numeri da zona bianca

L'incidenza, calcolata su 1,266 milioni di abitanti, si attesta a quota 45 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni: la soglia da zona bianca è 50, quella da zona rossa è 250. La nostra provincia piange altri tre decessi per Covid: una donna di 68 anni di Gardone Valtrompia, un uomo di 77 di Trenzano, una donna di 90 di Brescia. Ma anche su questo fronte, la luce in fondo al tunnel: nella settimana appena conclusa (dal 17 al 23 maggio) sono 12 i decessi totali, circa la metà dei 23 della settimana precedente.

La situazione in Lombardia

La situazione in Lombardia: 249 i positivi nelle ultime 24 ore, anche qui il dato più basso da mesi e mesi. Sono 5.172 i contagi totali negli ultimi sette giorni, con una media di 739 casi al giorno, in calo del 7,6% sui sette giorni (domenica era -1,5%, sabato -5,4%) e del 9% sui sette giorni precedenti. Sono solo 7 i morti lombardi per coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. In ospedale si contano 1.757 pazienti positivi, di cui 284 (il 16,16%) in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in appena 19 Comuni. Nel dettaglio:

3 a Brescia,

2 a Darfo Boario Terme, Lumezzane, Travagliato,

1 a Angolo Terme, Borgosatollo, Breno, Carpenedolo, Collio, Concesio, Esine, Gardone Valtrompia, Montichiari, Muscoline, Nave, Paspardo, Pezzaze, Sarezzo.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni