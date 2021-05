Covid: a Brescia 104 positivi e 3 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

Sono 936 i positivi in Lombardia, con 25 decessi: in provincia di Brescia 104 contagiati e 3 morti

La discesa continua, sognando la zona bianca. Sono 104 i nuovi positivi in provincia di Brescia nelle ultime 24 ore, 721 negli ultimi sette giorni con una media di 103 nuovi casi al giorno, in calo del 4,6% sui sette giorni (martedì era -7,7%, lunedì -3,3%) e del 12% sui sette giorni precedenti. L'incidenza, calcolata su 1,266 milioni di residenti, si attesta a 57 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni: la soglia da zona rossa è 250, quella da zona bianca è 50. La nostra provincia piange altre tre croci per coronavirus: due uomini di 71 e 77 anni a Brescia e Desenzano, una donna di 77 anni di Paitone.

In tutta la Lombardia sono 25 i decessi per Covid nelle ultime 24 ore, totale 33.416 da quanto tutto è cominciato. Sul fronte dei contagi, sono 936 i nuovi positivi, 6.715 negli ultimi sette giorni con una media di 959 casi al giorno, in calo del 3,8% sui sette giorni (martedì era -2,6%, lunedì +1,3%) e del 6,4% sui sette giorni precedenti.

La situazione in Lombardia: vaccini e ospedali

Buone notizie, ancora, dagli ospedali: ancora un centinaio di pazienti in meno, che portano il totale a 2.257 pazienti Covid ricoverati in Lombardia, di cui 337 (il 14,93%) in gravi condizioni in terapia intensiva. In provincia di Brescia sono meno di un quinto i ricoverati per coronavirus rispetto al picco di marzo: al Civile sono meno di un centinaio, quando erano oltre 500 solo un paio di mesi fa.

La luce in fondo al tunnel passa anche dai vaccini. Al 18 maggio in Lombardia sono state somministrate 4,922 milioni di dosi, di cui 3,482 milioni di prime dosi e 1,440 milioni di richiami. In provincia di Brescia, al 19 maggio, risulta immunizzato con almeno una prima dose oltre il 40% della popolazione vaccinabile.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 48 Comuni. Nel dettaglio:

23 a Brescia,

6 a Lumezzane,

5 a Montichiari, Quinzano,

4 a Collio,

3 a Bedizzole, Castenedolo, Concesio, Leno, Orzivecchi

2 a Bovezzo, Desenzano, Gavardo, Gussago, Mairano, Moniga, Sarezzo, Vobarno,

1 a Agnosine, Artogne, Bagnolo Mella, Bione, Calvisano, Capo di Ponte, Carpenedolo, Castegnato, Castelmella, Cazzago San Martino, Collebeato, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Iseo, Isorella, Lodrino, Manerbio, Palazzolo, Pompiano, Poncarale, Puengago, Rovato, Sirmione, Sulzano, Toscolano Maderno, Trenzano, Vallio Terme, Verolanuova, Villa Carcina.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni