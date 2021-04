Covid, nel Bresciano 287 contagi in 24 ore: i nuovi casi Comune per Comune

Sono 1.782 i nuovi positivi in Lombardia, con 64 decessi: a Brescia 287 casi, i contagi Comune per Comune

Giù la curva in provincia di Brescia: con un'incidenza di 148 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni, il territorio bresciano è tornato ai livelli del gennaio scorso. Un salto indietro di tre mesi che fa solo ben sperare, mentre si fa sempre più primavera e si continua a vaccinare. Sono 287 i bresciani positivi nelle ultime 24 ore, 1.877 negli ultimi sette giorni con una media di 268 casi al giorno, in calo del 4,3% sui sette giorni (sabato era -8,8%, venerdì -9,2%) e del 12,7% sui sette giorni precedenti.

La situazione in Lombardia

Ancora più evidente la differenza tra la settimana appena conclusa (dal 12 al 18) e quella precedente (dal 5 all'11): 1.877 contagi contro 2.378, il 21,1% in meno. Più lenta ma comunque costante la discesa nel resto della Lombardia. In tutta la regione sono 14.606 i contagi totali nella settimana dal 12 al 18 aprile: l'8% in meno rispetto alla settimana dal 5 all'11 (15.870). Sono 1.782 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore: la media in sette giorni è 2.087 casi, in calo del 3,4% sui sette giorni e del 6,1% sui sette giorni precedenti.

Buone notizie dagli ospedali

La triste conta dei decessi si aggiorna di altre 64 vittime (totale 32.284) ma non è disponibile il dato per i singoli territori. Buone notizie, invece, dagli ospedali: la soglia dei pazienti Covid ricoverati è scesa solo la soglia delle 5.500 unità (ora sono 5.438, di cui 722 in gravi condizioni in terapia intensiva, il 13,28%), e continua la discesa; la scorsa settimana addirittura 1.259 ricoverati in meno rispetto alla precedente.

I nuovi contagi Comune per Comune

Sul fronte dei contagi, nel Bresciano si registrano nuovi casi in un centinaio di Comuni. Nel dettaglio:

38 a Brescia,

11 a Montichiari,

10 a Lonato del Garda,

9 a Chiari,

8 a Calvisano, Lumezzane,

7 a Bienno, Leno, Palazzolo sull'Oglio,

6 a Concesio, Desenzano del Garda, Rovato,

5 a Bedizzole, Carpenedolo, Pozzolengo,

4 a Alfianello, Castegnato, Cazzago San Martino, Edolo, Montisola, Rezzato, Seniga,

3 a Borgosatollo, Calcinato, Capo di Ponte, Darfo Boario Terme, Gardone Valtrompia, Ghedi, Gussago, Iseo, Offlaga, Orzinuovi, Pralboino, Roè Volciano, Salò, Trenzano, Villa Carcina,

2 a Artogne, Bagnolo Mella, Breno, Capriolo, Coccaglio, Gavardo, Malegno, Manerbio, Passirano, Prevalle, Rodengo Saiano, Rudiano, San Gervasio, San Zeno, Vobarno,

1 a Adro, Borgo San Giacomo, Calvagese, Castenedolo, Castrezzato, Ceto, Collebeato, Comezzano Cizzago, Gambara, Gianico, Gottolengo, Lavenone, Lodrino, Maclodio, Mairano, Malonno, Manerba, Marmentino, Mazzano, Monticelli Brusati, Niardo, Nuvolento, Nuvolera, Ome, Ono San Pietro, Ospitaletto, Padenghe, Paderno Franciacorta, Paitone, Polpenazze, Pompiano, Pontevico, Pontoglio, Roncadelle, Sale Marasino, Sarezzo, Torbole Casaglia, Toscolano Maderno, Travagliato, Vallio Terme, Verolanuvoa, Vestone, Villanuova, Zone.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti