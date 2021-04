Covid: a Brescia 352 positivi e 13 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

Sono 2.722 i nuovi positivi in Lombardia, con 65 decessi: in provincia di Brescia 352 casi e 13 morti

Ci sarà forse ancora qualche giorno di “altalena”, di assestamento, dopo i due giorni di pausa a Pasqua e Pasquetta. Ma non cambia la sostanza: la curva è in calo costante, salvo rare eccezioni nei singoli territori (anche in alcuni paesi del Bresciano), e anche gli ospedali tornano lentamente a respirare. Intanto si parla di riaperture, zone gialle, festa grande: senza fretta, aspettiamo ancora un po'. Il traguardo stavolta è davvero vicino. Viva la primavera. E viva il vaccino.

Questi i numeri di giornata. Sono 352 i nuovi positivi in provincia di Brescia nelle ultime 24 ore: 2.364 negli ultimi sette giorni, con una media di 338 nuovi casi al giorno, in calo del 2,3% sui sette giorni (mercoledì era +2,7%, martedì +2,1%, lunedì -3%) e stabile sui sette giorni precedenti (+0,3%). L'incidenza si attesta sui 197 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni: la soglia da zona rossa, ricordiamo, è fissata a quota 250.

In Lombardia altri 65 morti, 13 sono bresciani

In tutta la Lombardia sono 2.722 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore; 16.412 negli ultimi sette giorni per una media di 2.345 contagi al giorno, in crescita dell'1,1% sui sette giorni e in calo dell'1,4% sui sette giorni precedenti. La triste conta dei decessi si aggiorna di altre 65 vittime (totale 32.059) di cui 13 in provincia: uomini e donne che abitavano a Brescia, Borgosatollo, Carpenedolo, Desenzano, Rezzato, Torbole Casaglia, Vestone e in Valle Camonica. La vittima più giovane: un uomo di 63 anni.

In calo, costante, i ricoverati in ospedale. Al 15 aprile siamo a quota 6.126 pazienti Covid negli ospedali della Lombardia, quasi duemila in meno del picco della terza ondata (nella seconda metà di marzo, circa 8mila pazienti): ma di questi ancora 739 (il 12,06%) è ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva, un reparto dove anche in Lombardia la mortalità si attesta tra il 35 e il 40%.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 115 Comuni. Nel dettaglio: