Covid, 148 contagi e 2 bresciani morti: i paesi colpiti dai lutti

In Lombardia sono 1.160 i nuovi positivi, con 23 decessi. Positività al 2,6%.

Due nuovi decessi nelle ultime 24 ore, ma il numero totale dei bresciani attualmente positivi torna sotto quota 3mila dopo diverse settimane. Messa alle spalle un'altra settimana di "zona gialla", non si registrano peggioramenti dovuti alle riaperture, e le curve dei grafici della pandemia (a fondo pagina) continuano lentamente a puntare verso il basso. Un altro dato che fa ben sperare è l'occupazione dei posti di terapia intensiva, scesa sotto la soglia critica del 30% in Lombardia. Per la nostra provincia vuol dire 37 posti occupati (13 al Civile), circa un terzo rispetto ai 105 di un mese fa.

Ultimi aggiornamenti per la Lombardia

Sono stati 44.005 tamponi processati, di questi 1.160 quelli positivi, per una percentuale del 2,6%. Diminuiscono i ricoveri di terapia intensiva (-6) e quelli nei reparti normali (-100). 23 decessi, che portano il totale a 33.307. Nella varie province, i nuovi positivi si suddividono così: Milano 298, Bergamo 129, Brescia 148, Como 111, Cremona 42, Lecco 38, Lodi 10, Mantova 49, Monza e Brianza 67, Pavia 55, Sondrio 52 e Varese 125.

Ultimi aggiornamenti dalla provincia di Brescia

Sono 148 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore nella nostra provincia. 288 invece i guariti, gli attualmente psotivi tornano, come detto, sotto quota 3mila, fermandosi a 2.889. Le due vittime registrate abitavano a Desenzano del Garda (81 decessi) e Lodrino (9 decessi).

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in questi Comuni:

33 a Brescia

7 a Lumezzane

5 a Rovato e Travagliato

4 a Concesio, Bagno Mella, Vobarno e Trenzano

3 a Mazzano, Ospitaletto, Carpenedolo e Manerbio

2 a Montichiari, Chiari, Gardone Val Trompia, Rezzato, Sarezzo, Lonato del Garda, Leno, Bedizzole, Prevalle, Roncadelle, Rodengo Saiano, Edolo, Passirano, Esine, Mairano, Cividate Camuno, Marone, Collio, Lodrino e Bassano Bresciano

1 a Calcinato, Darfo Boario Terme, Salò, Villa Carcina, Cazzago San Martino, Pisogne, Capriolo, Iseo, Bovezzo, San Zeno, Capriano del Colle, Nuvolento, Montirone, Poncarale, Piancogno, Puegnago, Azzano Mella, Collebeato, Moniga del Garda, Capo di Ponte, San Gervasio Berzo Demo, Cigole, Idro, Maclodio, Fiesse, Monte Isola, Milzano, Pertica Alta, Incudine.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni