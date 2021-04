Covid, nel Bresciano 367 contagi in 24 ore: i nuovi casi Comune per Comune

Sono 2.302 i nuovi positivi in Lombardia, con 77 decessi: in provincia di Brescia 467 nuovi casi, i contagi Comune per Comune

Basta guardare i grafici, come sempre a fondo pagina, e in particolare (è quello che rende meglio l'idea) i “Nuovi casi in sette giorni”: il picco sembra lontanissimo, ormai più di un mese fa. Da allora, seppure a rilento, la discesa non si è più fermata. Sono 367 i nuovi positivi in provincia di Brescia nelle ultime 24 ore: 2.378 negli ultimi sette giorni con una media di 340 casi al giorno, in calo del 10,8% sui sette giorni (sabato era -2,6%, venerdì -4,9%) e del 13,1% sui sette giorni precedenti.

L'andamento (al ribasso) della curva

Calo costante anche nel resto della Lombardia. Sono 2.302 i positivi nelle ultime 24 ore, 15.870 in sette giorni con una media di 2.267 nuovi casi al giorno, in calo del 5,3% sui sette giorni e del 10,5% sui sette giorni precedenti. La variazione percentuale al ribasso si fa ancora più evidente calcolando i contagi settimana per settimana. In Lombardia sono in calo del 35,4% nella settimana appena conclusa (15.870 totali) rispetto alla settimana dal 29 marzo al 4 aprile (24.566 totali).

Nel Bresciano la differenza è del -37,7%: 2.378 casi nella settimana appena conclusa, 3.818 in quella dal 29 marzo al 4 aprile. Ma è presto per cantare vittoria, e per più motivi (anche se la zona arancione, diciamocelo, è meritata). A partire dai dati che potrebbero essere falsati (al ribasso) dal doppio giorno festivo della scorsa settimana (Pasqua e Pasquetta).

Ospedali e decessi, situazione complicata

Per proseguire poi con la situazione ancora complicata dei nostri ospedali: anche qui il calo è costante, ma ad oggi risultano ancora 6.710 pazienti Covid nelle strutture sanitarie della Lombardia, di cui 814 (il 12,13%) in gravi condizioni in terapia intensiva. Infine, i decessi: altri 77 morti per coronavirus nelle ultime 24 ore. Sono 95 i deceduti bresciani per Covid nella settimana dal 5 all'11 aprile, in lieve calo rispetto a quella dal 29 marzo al 4 aprile (105 totali; 111 in quella precedente, dal 22 al 28 marzo).

I nuovi contagi Comune per Comune

Sul fronte dei nuovi casi, nel Bresciano si registrano contagi in più di 110 Comuni. Nel dettaglio:

55 a Brescia,

16 a Lumezzane,

14 a Montichiari,

14 a Ospitaletto,

10 a Mazzano,

9 a Rovato,

8 a Darfo Boario Terme,

7 a Coccaglio, Desenzano del Garda, Gardone Valtrompia,

6 a Carpenedolo, Lonato, Malonno, Rezzato,

5 a Bagnolo Mella, Esine, Ghedi, Prevalle, Sarezzo, Vobarno,

4 a Castelmella, Castrezzato, Chiari, Edolo, Iseo, Manerbio, Pian Camuno,

3 a Bedizzole, Berlingo, Bienno, Borgo San Giacomo, Borno, Castegnato, Cazzago San Martino, Flero, Nave, Polaveno, Provaglio d'Iseo, San Paolo, Sirmione,

2 a Borgosatollo, Calvagese della Riviera, Capriano del Colle, Collebeato, Gambara, Gianico, Gottolengo, Leno, Lograto, Longhena, Niardo, Orzinuovi, Piancogno, Ponte di Legno, Quinzano, Roccafranca, Sonico, Tavernole sul Mella, Toscolano Maderno, Verolanuova, Verolavecchia, Villachiara,

1 a Adro, Artogne, Barbariga, Botticino, Breno, Calcinato, Capo di Ponte, Capriolo, Castenedolo, Casto, Cellatica, Ceto, Cevo, Comezzano Cizzago, Concesio, Corteno Golgi, Dello, Erbusco, Gussago, Incudine, Lodrino, Manerba, Marcheno, Muscoline, Odolo, Ome, Paderno Franciacorta, Paitone, Palazzolo, Paratico, Pertica Alta, Pontoglio, Pozzolengo, Pralboino, Puegnago, Remedello, Roncadelle, Rudiano, Saviore dell'Adamello, Torbole Casaglia, Trenzano, Urago d'Oglio, Vallio Terme, Vestone, Villa Carcina, Villanuova, Zone.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti