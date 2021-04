Covid: a Brescia 477 positivi e 9 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

Continua la discesa della curva (i grafici a fondo pagina), che sembra ormai inarrestabile: 477 i positivi bresciani nelle ultime 24 ore, 2.666 negli ultimi sette giorni con una media di 381 casi al giorno, in calo del 2,6% sui sette giorni (venerdì era -4,9%, giovedì -6,4%, mercoledì -9,1%) e del 7,3% sui sette giorni precedenti. Ma la nostra provincia piange altre 9 vittime del Covid: uomini e donne che abitavano a Brescia, Bedizzole, Gavardo, Ghedi, Mazzano, Prevalle e Rezzato. Tra loro anche una donna di soli 48 anni.

La situazione in Lombardia

La situazione in Lombardia, agli albori della zona arancione. Sono 2.974 i nuovi positivi in 24 ore, 16.571 i casi negli ultimi sette giorni con una media di 2.393 contagi al giorno, in calo del 5,6% sui sette giorni e del 9,9% sui sette giorni precedenti. Sono ancora 81 i morti lombardi per coronavirus nelle ultime 24 ore, totale 31.676 dall'inizio della pandemia. Continua il calo dei ricoverati in ospedale, anche se la pressione rimane alta: ad oggi sono 6.883 i pazienti Covid nelle strutture della Lombardia, di cui 824 (l'11,97%) in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

Sul fronte dei nuovi casi, nel Bresciano si registrano contagi in più di 130 Comuni. Nel dettaglio:

65 a Brescia,

13 a Desenzano del Garda,

11 a Gardone Valtrompia, Lumezzane, Prevalle, Villa Carcina,

10 a Bienno, Darfo Boario Terme, Montichiari, Rovato,

9 a Ghedi, Ospitaletto,

8 a Artogne, Botticino, Concesio, Mazzano, Rezzato,

7 a Castenedolo, Lonato, Pisogne,

6 a Palazzolo sull'Oglio, Pontoglio,

5 a Borgosatollo, Flero,

4 a Calcinato, Carpenedolo, Chiari, Gianico, Nave, Pian Camuno, Polaveno, Rudiano, San Zeno Naviglio, Toscolano Maderno, Travagliato, Trenzano, Villanuova, Vobarno

3 a Berlingo, Bovezzo, Calvisano, Castrezzato, Cazzago San Martino, Cellatica, Cividate Camuno, Collio, Dello, Gussago, Mairano, Malonno, Nuvolera, Paderno Franciacorta, Piancogno, Pozzolengo, Rodengo Saiano, Salò, Sarezzo, Torbole Casaglia

2 a Angolo Terme, Azzano Mella, Borno, Castegnato, Collebeato, Cologne, Corteno Golgi, Edolo, Gardone Riviera, Iseo, Isorella, Leno, Lograto, Manerba, Marone, Moniga, Mura, Preseglie, Provaglio d'Iseo, Remedello, Roè Volciano, Sirmione, Tavernole sul Mella, Urago d'Oglio, Vione,

1 a Agnosine, Alfianello, Barbariga, Bedizzole, Bione, Bovegno, Breno, Caino, Capriano del Colle, Castelmella, Cigole, Corte Franca, Corzano, Erbusco, Esine, Gambara, Gargnano, Gavardo, Gottolengo, Lodrino, Maclodio, Malegno, Monticelli Brusati, Montisola, Montirone, Muscoline, Nuvolento, Offlaga, Orzinuovi, Paitone, Paratico, Paspardo, Passirano, Pertica Alta, Pezzaze, Pompiano, Ponte di Legno, Pralboino, Roccafranca, Roncadelle, Sabbio Chiese, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sonico,Vallio Terme, Vestone.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti