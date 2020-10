Covid, in 15 giorni 295 bresciani contagiati: sono 6 i Comuni che preoccupano

Il numero dei nuovi contagi da Coronavirus continua a crescere in tutta Italia: nella giornata di sabato sono stati in tutto 2.844, triste record dal 24 aprile scorso. Proprio per questo motivo, sono attese nuove restrizioni nel Dpcm che verrà emanato mercoledì 7 ottobre dal governo Conte.

La provincia di Brescia non fa eccezione, purtroppo. Negli ultimi 15 giorni i casi sono aumentati di 295 unità (33 solo ieri). A destare maggiormente preoccupazione, stando all'analisi del Giornale di Brescia, sono la città, con 45 contagi, Desenzano (18), Montichiari (16), Sabbio Chiese (13), Ghedi e Vobarno (12). I focolai attivi nel Bresciano sono saliti a quota 33.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Se da una parte certi paesi preoccupano, ce ne sono altri che sembrano essere delle isole felici, dove non si segnalano nuovi casi da 28 giorni, entrando a far parte della lista dei cosiddetti Comuni "covid-free": Adro, Artogne, Berlingo, Breno, Comezzano, Gianico, Gottolengo, Isorella, Lodrino, Lograto, Paratico, Roncadelle e Visano.