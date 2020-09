Coronavirus, nel Bresciano 15 nuovi casi in 24 ore: coinvolti 9 Comuni

Vistoso calo dei nuovi casi a fronte della diminuzione (netta) dei tamponi processati in tutta la Lombardia. Nel Bresciano, nelle ultime 24 ore, sono 15 i nuovi positivi (domenica erano 27): la nostra è la terza provincia più colpita dopo Milano (44 di cui 21 in città) e Monza e Brianza (31). Seguono Bergamo (13), Como (11) e Varese (7).



Nessun dei 125 nuovi casi regionali, su un totale di 7.931 tamponi effettuati (domenica erano oltre 13mila), si è registrato a Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e Sondrio. Due i decessi tra domenica e lunedì, per un totale di 16.901.

I nuovi casi nel Bresciano

Nella nostra provincia sono 15 i nuovi contagi e 9 i Comuni coinvolti. In testa alla classifica provinciale ci sono Montichiari e Borgosatollo, con tre nuovi positivi ciascuno. La cittadina della Bassa sfonda quota 300, arrivando a 302 casi da inizio epidemia, mentre i contagi totali a Borgosatollo sono 160. Seguono Brescia città e Lumezzane, con due positivi ciascuno, per un totale (rispettivamente) di 2566 e 251. Un solo nuovo caso a Concesio, Castel Mella, Rezzato, Rovato e Villa Carcina.

La situazione negli ospedali

A livello regionale si conferma il trend positivo per quanto riguarda i guariti e i dimessi dagli ospedali: più 64 in 24 ore, per un totale di 77.715. Stabile il numero dei ricoveri in terapia intensiva: 28 in tutta la Lombardia, di cui sei al Civile di Brescia. A livello provinciale si registrano 3 nuovi ricoveri: in tutta la Lombardia sono stati 10, per un totale di 262.