Coronavirus: 545 nuovi casi a Brescia, i contagi Comune per Comune

Il calo dei tamponi nel fine settimana – atteso anche per i dati di lunedì – sgonfia un po' i nuovi positivi, almeno in termini assoluti: ma non è questo il dato più significativo di cui tenere conto, quanto piuttosto la percentuale dei positivi sul totale dei tamponi processati, che sopra una certa soglia indica che l'epidemia è ormai fuori controllo, e il numero dei ricoveri quotidiani in ospedale.

La situazione in Lombardia

Detto questo, gli ultimi aggiornamenti confermano 6.318 nuovi positivi al Covid a fronte di 38.188 tamponi, per una percentuale pari al 16,5% (in calo rispetto agli ultimi giorni): cresce invece la pressione sugli ospedali, con 452 nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore, di cui 412 in buone condizioni (ma comunque in ospedale: totale 6.225) e 40 in terapia intensiva (totale 650). La nostra regione piange altre 117 croci, nessuna nel Bresciano, totale 18.343 (poco meno della metà di tutti i morti italiani per coronavirus).

La situazione in Italia

La situazione in Italia è di 32.515 i nuovi positivi su 191.144 tamponi (17,1%): come riporta Pillole di Ottimismo, abbiamo attualmente 26.440 pazienti ricoverati in reparti, pari al 91,1% del picco del 4 aprile (29.010) e al 49% dei posti letto disponibili (53.752); i pazienti in terapia intensiva sono 2.749, pari al 67,6% del picco del 3 aprile (4.068) e al 39% dei posti letto attualmente disponibili (7.121). I nuovi casi per provincia, in Lombardia: 2.956 a Milano di cui 1.204 in città, 877 a Monza e Brianza, 620 a Varese, 545 a Brescia, 313 a Pavia, 174 a Como, 136 a Lecco, 135 a Mantova, 123 a Bergamo, 114 a Sondrio, 99 a Cremona e 57 a Lodi.

I nuovi contagi in provincia di Brescia

Sono 545 i nuovi casi in provincia di Brescia, registrati in più di 120 Comuni. Nel dettaglio: