Coronavirus: a Brescia 398 casi e 4 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

Altri 398 nuovi contagi, dopo i mille nei due giorni precedenti, in provincia di Brescia. A questi, si aggiungono 4 decessi, a Cazzago San Martino, Collebeato, Lumezzane e Prevalle.

La situazione in Lombardia

In Lombardia, che assieme a Calabria, Emilia-Romagna, Sicilia e Veneto da lunedì sarà in zona arancione, la situazione è stabile: negli ultimi sei giorni si sono avuti una media di 2mila contagi al giorno (con il picco di quasi 3mila nella giornata del 6 gennaio). Nelle ultime 24 ore sono stati 1.963 i nuovi casi positivi (erano 2.799 il giorno prima), a fronte di 18.415 tamponi effettuati (20.331 il giorno precedente), per una percentuale di positività pari al 10,6% (13,7% il giorno prima).

Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali, si registra un brusco aumento di 73 nuovi ricoveri in terapia intensiva, e una diminuzione di 7 ricoveri ordinari.

I nuovi casi in provincia

Brescia è seconda dopo Milano nella triste classifica dei nuovi positivi a livello regionale. I nuovi casi per provincia: 565 a Milano di cui 199 in città, 376 a Brescia, 158 a Mantova, 148 a Como, 144 a Varese, 130 a Pavia, 123 a Sondrio, 106 a MOnza e Brianza, 65 a Bergamo, 50 a Lodi, 29 a Lecco e 18 a Cremona.

I contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 110 Comuni. Nel dettaglio: