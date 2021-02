Coronavirus: a Brescia 222 casi e 10 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

Sono 895 i nuovi positivi in Lombardia, con 51 decessi: in provincia di Brescia 222 casi e 10 morti

Ancora segno più ai contagi bresciani su base settimanale: in calo sulle 24 ore ma ancora in cresciuta sui sette giorni, con 2.489 casi totali e 355 casi al giorno, in crescita del 2% sui sette giorni e del 4,8% sui sette giorni precedenti. Tra domenica e lunedì sono 222 i nuovi positivi, seconda provincia dopo Milano: in tutta la regione sono 895 i nuovi casi, 11.233 su base settimanale e 1.605 al giorno, in calo dell'1,7% sui sette giorni e dell'1,10% sui sette giorni precedenti.

In Lombardia altri 51 morti

Nelle ultime 24 ore ci sono 28 ricoverati in più in ospedale, 41 in meno da domenica: ad oggi sono 3.853 i pazienti Covid nelle strutture lombarde, di cui 362 (il 9,39%) in gravi condizioni in terapia intensiva. La triste conta dei decessi si aggiorna di altre 51 croci, totale 27.504 dall'inizio della pandemia, di cui 10 in provincia di Brescia. Uomini e donne che abitavano a Brescia, Castelmella, Castrezzato, Moniga, Palazzolo, Puegnago, Pralboino, Rezzato e in Valcamonica.

I nuovi casi per provincia

Questi i nuovi casi per provincia: 327 a Milano di cui 164 in città, 222 a Brescia, 102 a Monza e Brianza, 73 a Bergamo, 45 a Lecco, 31 a Varese, 21 a Lodi e Pavia, 14 a Como e Cremona, 7 a Mantova, nessun nuovo caso a Sondrio. Nella mappa delle province di Pillole di Ottimismo, quella bresciana sarebbe l'unica ipotetica zona rossa della Lombardia, con 197 casi ogni sette giorni per 100mila abitanti.

I nuovi contagi Comune per Comune

In tutta la provincia si registrano nuovi contagi in circa 90 Comuni. Nel dettaglio: