Covid, 131 bresciani positivi in 24 ore: i nuovi contagi Comune per Comune

La curva rallenta, e più velocemente dove sono state più forti le restrizioni: in Lombardia e Piemonte, meno in Veneto. Il dato nazionale conferma però che ad oggi il picco è stato superato. Lo stesso vale per i decessi, anche se si continua a morire: 634 croci in Italia nelle ultime 24 ore, 128 nei soli confini lombardi. Non sappiamo quanti in provincia di Brescia, perché nei festivi – era l'8 dicembre – l'Ats nostrana non fornisce questo tipo di dato.

Coronavirus: la situazione in Lombardia

In calo anche i tamponi processati e le persone testate: rispettivamente 16.276 e 5.226, per un totale di 1.656 nuovi positivi (pari al 10,8%, in lieve aumento rispetto agli ultimi giorni). Ancora in calo il saldo dei ricoverati in ospedale: 189 in meno, il che significa che ci sono più uscite che ingressi. Ad oggi, comunque, si contano 6.954 pazienti Covid negli ospedali lombardi, di cui 767 (11%) in gravi condizioni. A tal proposito, sono 40 i pazienti dimessi dalle terapie intensive ma 26 i nuovi ingressi.

I nuovi contagi Comune per Comune

I nuovi casi per provincia: 420 a Milano di cui 124 in città, 212 a Mantova, 172 a Pavia, 143 a Como, 137 a Varese, 131 a Brescia, 116 a Monza e Brianza, 74 a Sondrio, 59 a Lodi, 48 a Bergamo, 46 a Lecco, 45 a Cremona. Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in oltre 60 Comuni. Nel dettaglio: