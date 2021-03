In un solo giorno 1.228 contagi: tutti i nuovi casi Comune per Comune

Sono 4.397 i nuovi positivi in Lombardia, con 33 decessi: tutti i contagi in provincia di Brescia

Più di mille nuovi contagi al giorno, ormai da cinque giorni: più di 1.200 (al giorno) negli ultimi due giorni, e una media settimanale che viaggia ben oltre il migliaio. E poi tra i 1.100 e i 1.200 ricoverati in ospedale, più che raddoppiati da gennaio. Sono i numeri (impietosi) di una provincia da zona rossa, la provincia di Brescia: la seconda più colpita in Italia, per incidenza, con 580 casi per 100mila abitanti ogni sette giorni.

In Lombardia 4.397 casi e 33 morti

Sono 1.228 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore: 7.340 negli ultimi sette giorni, con una media di 1.048 contagi al giorno. Non è stato reso noto il numero dei decessi, che sono 33 in tutta la regione (28.738 totali, in poco più di un anno: come se fosse sparita Desenzano). In Lombardia sono 4.397 i nuovi casi in 24 ore, 30.926 nell'ultima settimana e 4.418 al giorno, in crescita del 2,9% sui sette giorni (sabato era il 5,1%, venerdì il 2,3%) dell'8,2% sui sette giorni precedenti.

I nuovi contagi Comune per Comune

Negli ospedali lombardi ci si avvicina alla quota di 6mila pazienti ricoverati per coronavirus. Questi i nuovi casi per provincia: 1.228 a Brescia, 1.096 a Milano, 381 a Monza e Brianza, 369 a Bergamo, 233 a Pavia, 205 a Mantova, 176 a Lecco, 166 a Como, 161 a Cremona, 114 a Varese, 51 a Lodi e Sondrio. Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in quasi 170 Comuni. Nel dettaglio: