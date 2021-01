Coronavirus: a Brescia 455 casi e 3 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

Più di mille contagi Covid in due giorni in provincia di Brescia, che piange altre tre vittime: uomini e donne di età compresa tra i 71 e i 90 anni e che abitavano a Brescia, Castegnato e Nuvolento. In Lombardia la situazione è stabile: negli ultimi cinque giorni abbiamo avuto una media di 2mila contagi al giorno, con il picco di quasi 3mila nella giornata del 6 gennaio. Nelle ultime 24 ore sono 2.799 i nuovi casi positivi, a fronte di 20.331 tamponi processati per una percentuale pari al 13,7%, in linea con il dato delle 24 ore precedenti ma in aumento rispetto ai dati dell'ultima settimana.

La situazione in Lombardia

Con il nuovo anno sembra aver preso forma anche l'inversione di tendenza per i ricoveri in ospedale: ad oggi sono 3.836 i pazienti Covid negli ospedali lombardi, di cui 473 (il 12,33%) in gravi condizioni in terapia intensiva. Ma se nelle ultime 24 ore il saldo è negativo di 59 unità – dunque più uscite che ingressi – negli ultimi 5 giorni è invece in aumento di 52 pazienti: il dato sarà comunque da verificare sui sette giorni.

I nuovi casi in provincia

Sono 34 i decessi lombardi tra mercoledì e giovedì, di cui 3 bresciani: dall'inizio dell'epidemia in tutta la regione si contano 25.532 morti per coronavirus. Questi i nuovi casi per provincia: 753 a Milano di cui 248 in città, 566 a Varese, 455 a Brescia, 288 a Como, 159 a Monza e Brianza, 125 a Mantova, 121 a Bergamo, 103 a Pavia, 78 a Lecco, 67 a Cremona, 19 a Lodi, 17 a Sondrio.

I contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in quasi 115 Comuni. Nel dettaglio: