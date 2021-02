Covid, il Bresciano fa paura: 30% dei contagi lombardi. Piangiamo altri 13 morti

Primi in Lombardia per nuovi casi, 430: circa un terzo del totale, più di Milano. E la triste conta dei decessi per Covid che si aggiorna di altre 13 croci, circa un quarto delle 58 di tutte le Lombardia nelle ultime 24 ore (totale dall'inizio della pandemia: 27.453). La curva bresciana del contagio è stabile al rialzo: non si muove di molto, ma non scende. Sono 2.436 i contagi degli ultimi sette giorni, pari a 348 al giorno: in crescita del 2,9% sui sette giorni e del 2,6% sui sette giorni precedenti.

Ipotizzando una suddivisione a zone provinciali, come riporta Pillole di Ottimismo, Brescia – con 192 casi ogni 100mila abitanti in sette giorni – sarebbe una delle poche “in rosso” di tutta la penisola (insieme a Bolzano, Trento, Udine, Pordenone, Imperia, Forlì-Cesena, Rimini, Ancona, Macerata, Perugia, Latina, Pescara, Chieti, Campobasso, Foggia, Napoli, Salerno, Bari, Taranto, Vibo Valentia e Reggio Calabria).

La situazione in Lombardia

In Lombardia è tornato al 5,4% il rapporto tra positivi e tamponi processati: tra sabato e domenica sono 1.515 i nuovi positivi, 11.431 negli ultimi sette giorni per una media di 1.633 contagi al giorno, in crescita dello 0,7% sui sette giorni e dell'1,5% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: 69 ricoverati in meno nelle ultime 24 ore, ma 63 in più nella settimana che si è appena conclusa.

Ad oggi, comunque, si contano ancora 3.825 pazienti Covid negli ospedali lombardi, di cui 358 (il 9,36%) in gravi condizioni in terapia intensiva. Questi i nuovi casi per provincia: 430 a Brescia, 392 a Milano di cui 141 in città, 130 a Monza e Brianza, 91 a Mantova, 78 a Como e Pavia, 73 a Varese, 54 a Cremona, 50 a Bergamo, 43 a Lecco, 36 a Lodi, 27 a Sondrio.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in quasi 120 Comuni. Nel dettaglio: