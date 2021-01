Coronavirus: a Brescia 681 casi e una vittima, i nuovi contagi Comune per Comune

Tutti gli indicatori, purtroppo, sono in aumento in Lombardia: ma è così anche a livello nazionale, dove sembra essersi conclusa la parabola discendente dei contagi conseguenza delle chiusure di novembre. E la stagione è ancora lunga, lunghissima: mancano almeno 80 giorni alla primavera. Questi i dati resi noti dalla Regione mercoledì 6 gennaio.

La situazione in Lombardia

Sono 2.952 i nuovi positivi al Covid in Lombardia, a fronte di 28.462 tamponi processati per una percentuale pari al 10,3%, in linea con i dati degli ultimi giorni. Brutte notizie dagli ospedali: il saldo tra nuovi ingressi e uscite torna ad essere positivo, con 76 pazienti in più nelle ultime 24 ore. Ad oggi si contano 3.895 pazienti Covid negli ospedali lombardi, di cui 471 (il 12,1%) in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi casi per provincia

La nostra regione piange altre 92 croci, che portano il totale a 25.498 da quando tutto è cominciato: un solo decesso nel Bresciano, una donna di 81 anni residente a Sirmione. I nuovi casi per provincia: 727 a Milano di cui 310 in città, 681 a Brescia, 291 a Pavia, 274 a Mantova, 175 a Monza e Brianza, 159 a Como, 136 a Bergamo, 115 a Cremona, 95 a Varese, 89 a Lodi, 88 a Lecco, 77 a Sondrio.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano i 681 casi tra martedì e mercoledì, in termini assoluti, sono il terzo dato più alto di sempre, con nuovi contagi in circa 130 Comuni. Nel dettaglio: