Covid: morti 9 bresciani, 369 casi in 24 ore. I nuovi contagi Comune per Comune

Sono 1.923 i nuovi positivi in Lombardia, con 50 decessi: la provincia di Brescia seconda solo a quella di Milano

Dati in leggero miglioramento, ma non diminuiscono i decessi, con altre nove croci, e preoccupano alcuni dei focolai più attivi nell'ultima settimana, come Castrezzato (altri 21 nuovi positivi) e Leno (12 casi dopo i 10 del giorno precedente).

Nel Bresciano altri 8 decessi

La nostra provincia piange altri 9 lutti causati dal Covid, dopo gli 8 del giorno prima, uomini e donne che abitavano a Brescia, Calvisano, Gottolengo, Gussago, Montichiari (2), Rovato, Sirmione e Torbole Casaglia. In tutto il territorio lombardo sono 50 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 27.395. In calo la percentuale tra tamponi processati e nuovi positivi, ieri al 6,4% ed oggi al 5,3%.

La situazione in Lombardia

Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-5) e quelli normali (-9). A fronte di 36.092 tamponi effettuati, sono 1.923 i nuovi positivi (5,3%). I guariti/dimessi sono 1.766.

I contagi degli ultimi giorni nella nostra provincia

Ricordiamo che il numero di tamponi è su base regionale, e non viene diffuso il numero di tamponi effettuato nelle singole province lombarde.

Data N. tamponi effettuati in Regione Nuovi casi positivi in Regione % di positività Nuovi positivi in provincia di Brescia sabato 6 febbraio 36.092 1.923 5,3% 369 venerdì 5 febbraio 39.003 2.504 6,4% 488 giovedì 4 febbraio 33.047 1.746 5,2% 437 mercoledì 3 febbraio 38.651 1.738 4,4% 429 martedì 2 febbraio 22.699 912 4,0% 114 lunedì 1 febbraio 17.151 1.093 6,3% 169 domenica 31 gennaio 24.494 1.438 5,8% 362 sabato 30 gennaio 39.462 1.832 4,6% 374 venerdì 29 gennaio 34.156 1.900 5,5% 409 giovedì 28 gennaio 41.677 2.603 6,2% 419 mercoledì 27 gennaio 44.809 2.293 5,1% 474 martedì 26 gennaio 24.040 1.230 5,1% 188

I nuovi contagi Comune per Comune

Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 515 di cui 230 a Milano città; Bergamo: 146; Brescia: 369; Como: 105; Cremona: 38; Lecco: 78; Lodi: 35; Mantova: 81; Monza e Brianza: 218; Pavia: 145; Sondrio: 37; Varese: 100.

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 108 Comuni. Nel dettaglio: